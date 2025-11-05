República Dominicana y España fortalecen sinergias para impulsar la manufactura avanzada y los servicios globales

Santo Domingo – En el marco de la segunda edición de la Semana Dominicana en España, la Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA) destacó la capacidad del país para consolidarse como un hub regional de manufactura avanzada y servicios globales, así como las oportunidades de colaboración estratégica entre República Dominicana y España para fortalecer las cadenas de valor y la innovación industrial.

Durante el panel “República Dominicana: Ecosistema confiable para la Manufactura Avanzada y Servicios Globales”, celebrado en la Fundación MAPFRE, la presidenta de ADOZONA, Claudia Pellerano, resaltó que las Zonas Francas dominicanas constituyen la herramienta ideal para aprovechar las fortalezas complementarias de ambos países, impulsando la transferencia de conocimiento, la modernización productiva y la expansión de inversiones de alto valor agregado.

“República Dominicana ofrece un ecosistema de competitividad robusto, con talento calificado, infraestructura moderna y un marco institucional que promueve la innovación. Las Zonas Francas son el vehículo que nos permite conectar capacidades, crear sinergias y construir un futuro compartido de manufactura avanzada y servicios globales”, expresó Pellerano.

El presidente ejecutivo del Banco BHD, Fidelio Despradel, y el CEO de MAPFRE, Antonio Huertas, encabezaron la actividad junto al ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Víctor Bisonó, quienes coincidieron en que la cooperación público-privada es esencial para seguir fortaleciendo la competitividad y atraer inversiones de calidad hacia ambos mercados.

Por su parte, Erik Alma, CEO de HIT Puerto Río Haina y directivo de ADOZONA, destacó el papel del ecosistema logístico dominicano como una ventaja estratégica que potencia la conectividad, la eficiencia y la expansión de las operaciones industriales en la región.

Actualmente, las Zonas Francas dominicanas agrupan 843 empresas activas distribuidas en 94 parques industriales, con una inversión acumulada superior a USD 7,700 millones, más de 198,000 empleos directos y exportaciones por USD 8,426 millones en 2024, equivalentes a más del 60% del total nacional.

Estas cifras reflejan la escala y solidez del modelo y sobre todo, la capacidad del país para avanzar hacia procesos productivos cada vez más sofisticados y sostenibles.

“La sinergia pública-privada que hemos venido consolidando junto con el Ministerio de Industria y Comercio y el Consejo Nacional de Zonas Francas ha sido clave para garantizar estabilidad, confianza y agilidad en la gestión, impulsando sectores de alto impacto como ciencias de la vida, logística y manufactura avanzada”, subrayó Pellerano.

La jornada reunió a inversionistas y empresarios españoles que compartieron sus experiencias en el país, reafirmando que República Dominicana es un socio estratégico para el desarrollo de procesos de manufactura y servicios globales desde el Caribe hacia los principales mercados del mundo.

