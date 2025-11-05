REPÚBLICA DOMINICANA REAFIRMA SU ATRACTIVO PARA ATRAER INVERSIÓN Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

Madrid, 28 de octubre de 2025. – En el marco de la Semana Dominicana en España (SEDE), MAPFRE, Banco BHD y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes celebraron este martes en Madrid el encuentro empresarial titulado “RD: Ecosistema confiable para la Manufactura Avanzada y Servicios Globales”, donde se presentaron las ventajas competitivas que posicionan a la República Dominicana como un destino ideal para la inversión y el desarrollo de parques industriales.

El panel, realizado en la sede de Fundación MAPFRE, reunió a representantes de ambas naciones del sector público y privado para analizar los factores que consolidan al país como un referente regional de servicios globales. Entre los aspectos más destacados figuran su estabilidad macroeconómica, ubicación geográfica estratégica, fuerza laboral en crecimiento y seguridad jurídica.

En la intervención inaugural, Andrés Mejía, CEO de MAPFRE República Dominicana, resaltó el compromiso de la empresa con el desarrollo sostenible y la competitividad. “Desde MAPFRE hemos sido testigos de la estabilidad y el crecimiento de esta nación. Nos establecimos hace dos décadas y hemos avanzado junto a su gente, impulsando constantemente iniciativas que fomentan el desarrollo económico y el bienestar social”, expresó Mejía durante su intervención.

El panel central contó con la participación de Claudia Pellerano, presidenta de la Asociación Dominicana de Zonas Francas de Iberoamérica y República Dominicana; Erik Alma, Chairman & CEO Haina International Terminals (HIT); Francisco Lage, presidente de SYM Naval; y Víctor Palma, VP, GSC Engineering de Edwards Lifesciences, quienes compartieron sus experiencias liderando empresas de sus respectivos sectores en el país.

También intervino el presidente ejecutivo del Banco BHD, Fidelio Arturo Despradel, quien enfatizó la estabilidad macroeconómica y las perspectivas de crecimiento de República Dominicana, como una de las principales fortalezas del país.

El acto contó con la participación de otros ponentes, entre los que destacaron Víctor Bisonó, ministro de Industria, Comercio y MIPYMES de la República Dominicana; Tony Raful, embajador de la República Dominicana en España; Juan Luis Gimeno, director general de Inteligencia Económica y Comercial de la Secretaría de Estado de Comercio de España; y Elvira Vega García, directora general de Fundación MAPFRE.

Asimismo, participaron Francisco Pérez, presidente de la Cámara Oficial de Comercio de España en República Dominicana; Manuel García Arévalo, presidente honorífico de Semana Dominicana en España; Manuel García Troncoso, presidente de Semana Dominicana en España; y Eva Piera, directora general de Relaciones Externas y Comunicación en MAPFRE, entre otras personalidades.

En la clausura, Eduardo Pérez de Lema, CEO internacional de Seguros MAPFRE, subrayó la relevancia de este tipo de espacios para consolidar la confianza y la cooperación entre empresas dominicanas y españolas, así como la visión de MAPFRE para continuar contribuyendo al desarrollo económico sostenible en la región.

