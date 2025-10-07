República Dominicana entrega a la OIT instrumento de ratificación Convenio

Punta Cana.- En el marco de la 20ª Reunión Regional Americana de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), celebrada en Punta Cana, el ministro de Trabajo de la República Dominicana, Eddy Olivares, entregó en nombre del Gobierno dominicano, al director general del organismo, Gilbert Houngbo, el instrumento de ratificación del Convenio 156 de la OIT, sobre los trabajadores con responsabilidades familiares.

De esta manera, la República Dominicana reafirma su compromiso con la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, así como con la conciliación de la vida laboral y familiar, principios fundamentales para la promoción del trabajo decente y la inclusión social.

Durante la entrega, el ministro Olivares destacó que la ratificación del Convenio 156 “representa un avance significativo en la construcción de una sociedad más equitativa y justa, donde las responsabilidades familiares no sean un obstáculo para el acceso, permanencia o desarrollo en el empleo”.

En ese sentido, Olivares subrayó que esta acción se enmarca en los esfuerzos del gobierno del presidente, Luis Abinader, por fortalecer las políticas de igualdad de género y corresponsabilidad familiar en el trabajo.

El Convenio 156, adoptado por la OIT en 1981, establece que los trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares deben poder ejercer su derecho al empleo sin ser objeto de discriminación, y que deben adoptarse políticas nacionales que les permitan equilibrar sus obligaciones familiares con sus responsabilidades laborales.