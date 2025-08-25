Representantes de la JCE confirman que nueva cédula tendrá chip y firma digital

Santo Domingo. – La nueva cédula de identidad incluirá un chip criptográfico, permitirá la firma digital y será fabricada en policarbonato, confirmaron los directores de Cedulación e Informática de la Junta Central Electoral (JCE), Américo Rodríguez y Johnny Rivera, respectivamente.

Ante la pregunta de ¿por qué cambiar la cédula?, Rivera explicó que la medida se adoptó tras el vencimiento del contrato de suplidores y la necesidad de actualizar la tecnología conforme a los nuevos tiempos.

“El contrato de la empresa que suplía todos los materiales para la cédula venció en el 2023. Ya de ahí partimos con esa primera premisa. Había que hacer una licitación pública internacional por el volumen para reemplazar o confirmar a la empresa”, expresó.

Ante el planteamiento de algunas voces que sugieren usar el plástico actual y solo cambiarle la fecha, el funcionario agregó que la tecnología con que se elaboró el plástico vigente quedó rezagada frente a los avances de los últimos años y que también implicaría hacer una nueva licitación como manda la ley.

Durante su participación en el programa “Reseñas, el Podcast”, que conducen los periodistas Rafael Núñez, Adelaida Martínez y Yarit Ortiz, ambos funcionarios de la JCE calificaron como una inversión y un proyecto de Estado el proceso de renovación de la nueva cédula, por todas las ventajas de seguridad y tecnológicas que traerá el nuevo documento, que además, está sirviendo para depurar el registro civil y actualizar los datos de los ciudadanos.

La nueva cédula: un documento más resistente y seguro



En tanto que el director de Cedulación de la JCE, Américo Rodríguez, al hablar de las características de la nueva cédula, detalló que el material hará el documento más resistente y seguro.

“Ahora lo vamos a cambiar a policarbonato. El policarbonato es un componente de última generación que permite la incorporación de chips electrónicos. De hecho, nuestra cédula es una cédula electrónica”, puntualizó, al agregar que el chip estará incrustado en cinco capas y contendrá información encriptada.

Explicó que la nueva cédula “es como una caja fuerte. Donde la caja se cierra para que nadie pueda alterar lo que está ahí. Nosotros vamos a tener dentro de ese chip una firma electrónica, una firma digital”.

Rodríguez agregó que también podrá usarse como respaldo en viajes.

“Vamos a tener un certificado de viaje dentro de nuestro chip. Ese certificado de viaje es un complemento del pasaporte, no lo sustituye”, precisó.

El director de Informática de la JCE; Johnny Rivera, habló de la inversión en el nuevo documento, al explicar que “son 9.4 millones de plásticos. Estamos hablando de un costo de alrededor de 630 pesos por plástico”.

Logística para la renovación en RD y en el exterior

Sobre la logística para la renovación del documento, Américo Rodríguez indicó que será gratuita y organizada según el mes de nacimiento: “Todo el ciudadano que cumpla años en un mes, enero un ejemplo; podrá ir a hacer su renovación”.

El funcionario añadió que se ampliarán los horarios de servicios y se establecerán lugares donde pueda renovarse el documento en un horario de servicios disponible las 24 horas.

Asimismo, en cuanto a los dominicanos y dominicanas que residen fuera de su país, dijo que se realizarán operativos móviles en empresas y comunidades en el exterior.

“Vamos a tener unidades especializadas que vamos a ir a las residencias de algunos dominicanos que no pueden salir por cuestiones de salud o por cuestiones de discapacidad, para llevarle el servicio de la Junta Central Electoral hasta sus hogares”, resaltó.

Rivera intervino para señalar que el proyecto cuenta con el acompañamiento de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), organismo que establece los estándares mundiales de documentos de identidad, con el objetivo de garantizar que la nueva cédula sea reconocida a nivel internacional.

Al valorar el alcance de la iniciativa, Rivera subrayó que se trata de un proyecto pensado más allá del momento actual. “La nueva cédula no es solo del presente, es una cédula hacia el futuro”, concluyó.