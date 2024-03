Rafael Méndez asegura Provincia Bahoruco demanda de legisladores busquen soluciones a problemática que les afecta

“Un legislador que asuma como prioridad su misión representante, que significa

conocer las necesidades de su gente, y que tenga probada vocación, voluntad y

capacidad para buscar y plantear alternativas de solución”.

NEIBA, Bahoruco.- El candidato a diputado Rafael Méndez aseguró que en

“en mi próxima gestión pondré énfasis particular en la misión de

representar, que es lo que la población más valoración de sus legisladores,

hacia lo que me orientare como parte importante de los ejes de mi agenda

social, comunitaria, y de asistencia, como un trabajador social y

comunitaria que ha sido mi línea de actuación, siendo diputado, y sin

ostentar esa posición”.

“De ahí que como ejes fundamentales de mi próxima gestión

impulsaré el dominio de la inteligencia artificial en los docentes,

seguiré apostando por una educación de calidad, como sustento de

mi prédica de por una igualdad de oportunidades, impulsare las

carreras técnicas, y como eje principal elevar las escuelas

vocaciones al nivel técnico superior, eliminación de los causes de

los ríos y arroyos que provocan grandes daños a las poblaciones y

a la agricultura, el dominio de los idiomas, el impulso de la

agroindustria, la artesanía, el emprendedurismo y las bellas artes”,

dijo.

Empero, Méndez aclaró que “aunque estoy consciente que la función de

un diputado abarca tres pilares fundamentales: legislar, fiscalizar y

representar, mi experiencia, capacidad y conocimiento, demostrado

durante mis ejercicios como diputado y como trabajador social, me indica

que lo más importante para mis comprovincianos, y es lo que más valora,

es ser un buen representante”.

El ex diputado y candidato a diputado por la Fuerza del Pueblo, dijo que

“la Provincia Bahoruco necesita un representante que esté presente en

las comunidades, que conozca de primera mano las necesidades de la

gente, y que trabaje incansablemente para mejorar la calidad de vida de

todos y de todas, y para esos se requiere vocación, voluntad y capacidad

de buscar, reclamar y proponer alternativas de solucion”.