Pro Consumidor garantiza compras seguras en Viernes Negro

SANTO DOMINGO. – El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, afirmó que los ciudadanos pueden realizar sus compras del Viernes Negro con total confianza, debido a la efectividad del procedimiento de verificación previa que la institución ejecuta cinco semanas antes de la jornada comercial más importante del año.

Alcántara explicó que este procedimiento, que busca evitar engaños y timaciones en perjuicio de las personas consumidoras, se realiza en las principales arterias comerciales del país, donde se concentra más del 80 % de los consumidores que participan en días de alto movimiento comercial.

Indicó que los inspectores de Publicidad y Precios y de Buenas Prácticas Comerciales levantan información detallada de los rubros de mayor demanda, especialmente electrodomésticos, y documentan los precios reales para compararlos con las ofertas anunciadas el día del evento o celebración.

“Cinco semanas antes ya sabemos, por el comportamiento del año anterior, cuáles son las zonas comerciales más concurridas y cuáles productos se comercializarán más. Ese precio previo queda registrado, y luego, el Día D, es decir la fecha específica de la actividad, verificamos que las ofertas correspondan exactamente a esos montos”, sostuvo.

El funcionario afirmó que, gracias a este método, en los últimos tres años no se han reportado reclamaciones relacionadas con simulación de ofertas ni publicidad engañosa durante el Viernes Negro, “una situación que en años anteriores generaba quejas entre las 24 y 72 horas posteriores al evento”.

Destacó, además, que Pro Consumidor mantiene acuerdos con el sector comercio para evitar acciones fraudulentas, como alteración previa de precios o creación de ofertas simuladas.

“Quien se arriesgue a engañar al consumidor, sabe que aplicaremos todo el peso de las sanciones que establece nuestra normativa”, enfatizó.

Dijo que los casos de quejas o denuncias que generalmente se reciben durante esta fecha, tienen que ver con no conformidades relacionadas con garantías y retrasos en la entrega de productos, pero insistió que “las prácticas de simulación de ofertas han sido totalmente erradicadas”.

El titular de Pro Consumidor explicó también que han logrado mejorar la experiencia de compra mediante acuerdos con las principales tiendas del país para evitar aglomeraciones.

“El 73 % de lo que se compra ese día son electrodomésticos. Por eso acordamos que se entreguen sin probarlos y que los consumidores tengan un espacio de cinco días para revisarlos. Eso ha reducido los congestionamientos en pasillos y agilizado las ventas”, señaló.

Durante el Viernes Negro, inspectores de los diferentes departamentos estarán desplegados en el Gran Santo Domingo y en las principales provincias del país, vigilando y orientando a los consumidores.

Alcántara exhortó, sin embargo, a la población a reportar cualquier anomalía de inmediato a través de las plataformas digitales y líneas tradicionales de Pro Consumidor.

“Colaboren con nosotros. No tenemos un inspector por cada consumidor, pero sí un sistema que responde de inmediato a cualquier denuncia”, afirmó.

