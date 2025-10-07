Primicias octubre 2025, actualidad RD y el mundo, FDC enfrentando competencia desleal de negocios chinos, encuesta y situación económica,60 años de UMAPEC, nueva embajadora de EU en RD confirmada, tertulias con poder, otros temas

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

La Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) enfrentando las amenazas y la competencia desleal del comercio chino, una cuarta sala en la Suprema Corte de Justicia propuesta por el senador Rogelio Genao; una encuesta revelando que el 63.3% expresa que es mala la situación económica de la nación, el ataque a una caravana del presidente de Ecuador, Daniel Noboa; las estafas utilizando datos personales, Leah Campos confirmada como embajadora de Estados Unidos en el país; una inflación interanual de 3.76% a septiembre, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, diagnosticado con cáncer de próstata y que recibe radioterapia, el alza en el precio del oro, la situaciónm entre Venezuela y Estados Unidos por la cancelación del contacto diplomátic criticas a que fusionen el Ministerio de Agricultura y el Instituto Agrario Dominicano (IAD), considerado un paso errático del gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, de nuevo en el país hablando de una reforma fiscal, el retiro de la propina del 10% en los pedidos digitales, rechazo generalizado a las escandalosas facturas electricas a los ciudadanos, empresas y hogares, la lucha de los agronomos porun reajuste salarial y otras reivindicaciones, los retos de la confirmada nueva embajadora de Estados Unidos en el país, Leah Campos; el documento que la Comisión Económica para America Latina y el Caribe (CEPAL) al presidente Luis Abinader; ¿elecciones en Haití en el 2026, será posible?, una protesta en Nagua contra la carestía, la dificil situacion por la cual atraviesa la industria de la construcción, un teteo y dos muertos en Santiago de los Caballeos, nuevas modificaciones en el proyecto de reforma al código laboral, el presidente Donald Trump enfrentando a los demócratas por el cierre adminisrativo del gobierno, el uso de motocicletas para el tráfico de haitianos indocumentados en dos provincias de la Línea Noroeste, un abuso, disparate, convertir el domingo en un día normal de trabajo, encuentra rechazo; el impacto de las lluvias en Santiago Rodríguez, Dajabón y Samntiago de los Caballeros, el endeudamiento enfrentando al gobierno y a la oposición, los 60 años de UNAPEC con grandes logros en la formación de profesionales, son temas de actualidad en República Dominicana y el mundo.

PRESIDENTE ABINADER RECIBE DOCUMENBTO ELABORADO POR CEPAL

Presidente Abinader recibe documento de política pública elaborado por la CEPAL sobre el fortalecimiento del sistema de protección social Santo Domingo. El presidente Luis Abinader recibió el documento “Fortalecer la protección social para erradicar la pobreza y avanzar hacia el desarrollo social inclusivo en la República Dominicana”, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en coordinación con la Dirección de Desarrollo Social Supérate, como parte del acompañamiento técnico brindado al Gobierno dominicano para el fortalecimiento de su sistema de protección social.

