Primicias en los Clubes Sociales: LLegan jueves bohemios en el Club Paraiso, crece membresía e interés por esa institución, otras noticias de los clubes

A partir del jueves 16 de abril 2026, arrancando a las cinco y media de la tarde en el piano bar, llegan los jueves bohemios en el Club Paraiso, en la capital dominicana.

Se canta en vivo con el Trío de Carlos Vargas,

Atractivos de esos jueves bohemios son:

Te grabarán en vivo y te llevas un lindo recuerdo

Disc Jockey disponible, solo tiene que llevar tu pista musical en USB y canta tu canción favorita

El Club Paraiso anuncia un especial de Happy Hour, dos por uno en tragos, de cincoy media de la tarde a siete de la noche.

CRECE LA MEMBRESIA Y EL INTERES POR EL CLUB PARAISO

El Club Paraiso celebra 55 años de existencia y crece el interés de muchas personas e instituciones en ese club.

El Club cuenta con una directiva muy laboriosa, al igual que su persona.

El Club Paraiso fue fundado el 11 de enero de 1971.

Profesionales y otras personas con muchos méreitos en la sociedad dominicana están ingresando como socios del Club Paraiso.

El Club Paraiso es el mejor espacio para compartir en familia.

Está ubicado en la calle Francisco Carías Lavandier número 1, en el sector Paraiso, en un lugar estrategico en el centro del Distrito Nacional.

El Club se sintoniza con el auge bohemio en el gran bohemio en el Gran Sokes bailabanto Domingo y todo el pais.

Con sus karaokes y bailables

Con noches de discoteca

Bingo familiar

Finalizando cada año con una gran fiesta muy tradicional siempre a casa llena con el Conjunto Quisqueya.

DESAYUNO ANIVERSARIO BOHEMIO DE PRIMICIAS EN EL CLUB PARAISO

(FOTOS PRIMICIAS-DOMINGO GOMEZ)

PRESENTACION DE EDICION DE PRIMICIAS EN EL CLUB RECREATIVO DE MOCA

BOMBILLO Y LOS SONEROS DE HAINA EN ANIVERSARIO DE PRIMICIAS EN EL CAH

Primicias recuerda uno de sus aniversariios amenazados por Bombillo y los Nuevos Soneros de Haina, este medio de comunicacióm impulsa el son en su contenido como un aporte musical trascendental

PRIMICIAS EN LOS CLUBES

En un encuentro muy importante y tradicional en el Santo Domingo Country Club, en la capital dominicana. Ese encuentro siempre lo motivó el doctor Alejandro Asmar Sanchez, lider historico de los clubes sociales, recreativos y deportivos del país.

RECUERDO DE UN PASADIA BOHEMIO EN UNA FINCA EN BANI

El periódico Primicias y Coopprimicias recuerdan un pasadía bohemio que celebraron en una finca en Baní, con la asistencia de distinguidos socios de la cooperativa y de clubes sociales, recreativos y deportivos.

TERTULIAS BOHEMIAS DE NELSON MEDINA,EL DIRECTOR DE PRIMICIAS, ALEX JIMENEZ, Y OTROS PROFESIONALES

Tertulia Bohemia, Cesar Fragoso, Alex Jiménez y el maestro Nelson Medina

Primicias recuerda tambien hoy una de las tertulias Bohemias en las que participa.

En esta ocasión canta el ex diputado por la provincia Peravia Glovis Reyes, acompañado en el piano por el maestro Nelson Medina en el piano.

En otra de las bohemias del maestro Nelson Medina y Primicias canta el bohemio mocano Jochi Tejeda.

LEO PALACIO EN EL CLUB ARROYO HONDO

El Club Arroyo Hondo activa sus presentaciones artísticas los fines de semana, con una gran asistencia.

Hace poco tocaron Los Paymasí en el domingo alegre en el piano bar.

El domingo 12de abril le toca el turno a Sonia Cabral y los Cientificos del Son.

Pie de foto

Leo Palacios con el grupo musical del maestro Arnaldo Bloise.

El Son de Keka en el Santiago Country Club, en los clubes se baila mucho son

CORTOS

Las elecciones activan a los socios del Club Deportivo Naco con sus respectivas planchas……Primicias recuerda a dos grandes bohemios idos a destiempo, doctor PappyFernández y Wilfredo Wito Elías……Alejandro Asmar Sánchez, fallecido ex presidente del Club Naco, inolkvidable……La doctora Emma Bodden, directora de festejos del Club Arroyo Hondo, siempre presente en los aniversarios de Primicias y atendiendo sus funciones como directora de festejos del CAH….. .Se integran socios bohemios al Club Paraiso, un batazo por los 400…… Domingo Gómez, nuevo socio del Club Paraíso.Una figura de Primicias………Laura Alvarez, Erick Aracena y Ricky Noboa activos siempre en los clubes…….Jaime Fernández Lazala un intelectual jurídico que siempre piensa en la fortaleza de los clubes…..Los Prados en movimiento, avanzando…..El Club Paraiso con muchas areas para seguir avanzando…..Compartiendo con el presidente del Club Arroyo Hondo, Gil Morales, en uno de los domingos alegres en el piano bar de esa institución……

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