Primicias agosto 2025: Más temas de actualidad en RD y el mundo, crisis haitiana más complicada, Maduro desafiando a Trump, delincuencia en SDE, agenda del presidente Abinader en 48 horas en el DN

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

El desafío desde Venezuela del presidente Nicolás Maduro al presidente Trump, el restablecimiento del servicio en los canales UFE y Monsieur Bogaert, en Santiago de los Caballeros; la emergencia decretada en Haití por el incremento de la violencia, el CODUE celebrando la aprobación del Código Penal, la transformación de un espacio utilizado para un taller de pintura improvisado en un parque por la alcaldía del Distrito Nacional, incautacion de drogas con operativos, la agenda del presidente Luis Abinader en el sector de Capotillo, el a ccionar de la delincuencia en el sector La Isabelita, Santo Domingo Este, con asaltos y otros hechos delictivos, un tiroteo en Atlanta, Estados Unidos; el cierre del puente flotante sobre el río Ozama hasta el martes 13 de agosto, violencia y más violencia en Haití, la venta de productos del INESPRE en Capotillo, Distrito Nacional; la prostitucion en Sosúa y sectores de la capital dominicana, una recia oposición al Consejo Presidencial en Haití, expectativas con el 16 de agosto en algunas dependencias del gobierno, los trenes de seis vagones en la Línea 1 del Metro, la ambición de poder de algunos funcionarios que desean los cargos de otros, el combate al fraude eléctrico en San Pedro de Macorís, una avería eléctrica en Guaricano, preocupación por los casos de difteria, son temas que despiden la semana e inician otra en República Dominicana y el mundo.

INDRHI restablece servicio en canales UFE y Monsieur Bogaert tras colocar nuevas compuertas hidráulicas

El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) informó que a las 6:00 de la tarde de este viernes 8 de agosto fue restablecido el servicio en los sistemas de riego Ulises Francisco Espaillat (UFE) y Monsieur Bogaert, tras culminar con éxito los trabajos de instalación de nuevas compuertas en su obra de toma, ubicada en el río Yaque del Norte a la altura del sector La Otra Banda, Santiago de los Caballeros.

La entidad dirigida por Olmedo Caba Romano comunicó en sus distintas plataformas que la intervención fortalece la infraestructura hidráulica de la región Norte y responde a los compromisos asumidos por el gobierno que preside Luis Abinader con los diferentes usuarios del agua.

La entidad explicó que los trabajos consistieron en la instalación de dos modernas compuertas en la obra de toma del canal UFE, equipadas con sus respectivos vástagos y mecanismos de operación automatizados, lo que permitirá un manejo más eficiente del flujo hídrico. Esas nuevas estructuras sustituyen a las instaladas en 1985, las cuales presentaban un avanzado estado de deterioro. Previamente se hizo la sustitución de las compuertas en el sistema Ms Bogaert.

La mejora realizada por el INDRHI impacta positivamente a unos 7,000 productores agrícolas dedicados al cultivo de rubros como arroz, banano y otros productos de alto valor económico para la región.

Con la reincorporación al servicio de ambos canales, también se abastecen los acueductos de La Canela, Cienfuegos, Villa González I y II, que son operados por CORAASAN, y los de Navarrete, Villa Bao y Hato del Yaque, operados por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA).

Paralelamente, durante el cierre técnico se ejecutaron labores para la puesta en servicio de la obra de toma del acueducto de Navarrete, incluyendo la instalación de la tubería correspondiente a la altura del kilómetro 25 del canal UFE, una labor realizada por INAPA.

Rafael Romero, director de la regional Alto Yaque del Norte del INDRHI, destacó durante el acto del restablecimiento del servicio en los referidos canales que dicha labor fue una jornada de apoyo permanentemente coordinada junto a las respectivas Juntas de Regantes y otras entidades del sector agua.

CODUE celebra la aprobación del Código Penal en ambas cámaras

El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), expresa gratitud tras la aprobación del nuevo Código Penal por ambas cámaras legislativas.

Su representante, el pastor Feliciano Lacen Custodio, dijo que esta conquista legislativa representa el fruto de más de dos décadas de diálogo y compromiso con el fortalecimiento de la justicia en la nación.

Celebramos que cada legislador, senador y diputado estuvo involucrado en este arduo proceso para dotar el país de esta herramienta moderna acorde a los nuevos tiempos, por lo que agradecemos su esfuerzo, convicción y respeto a la Constitución.

Sabemos que este código no es una panacea que va a resolver todos los problemas del país, pero dotará a la justicia de una mayor herramienta para garantizar el bien común, y poder tener un país cada día mejor, donde hay un solo ganador, el Pueblo Dominicano.

Agradecemos también a todos los hombres y mujeres de fe, líderes religiosos, sacerdotes, pastores, denominaciones y familias que mantuvieron viva la llama de la esperanza, la oración persistente y la acción”, añadió Lacen Custodio.

Carolina revela transforma espacio usado como taller de pintura improvisado en nuevo parque lineal Mata Hambre

El sector ahora cuenta con 190 luminarias LED para mayor seguridad en sus calles.

Luego de una intervención integral, Carolina Mejía inauguró el parque lineal Mata Hambre, Distrito Nacional, un nuevo espacio que pasó de estar ocupado por un improvisado taller de pintura a ser un área de esparcimiento y recreación para los munícipes del sector.

Con su objetivo de continuar recuperando y remozando espacios públicos, la Alcaldía del Distrito Nacional construyó en esta área y zonas aledañas 1,396 metros cuadrados de aceras y 662 metros lineales de contenes.

Mejía, al expresar su regocijo por entregar este espacio, indicó que la recuperación de espacios es identidad fundamental para esta gestión, ya que esto se convierte en bienestar para todos.

“La idea es poder vivir en comunidad y acercarnos más sobre la base del respeto y el cariño. A mí me da muchísima alegría porque esto ahora es un rinconcito limpio”, expresó la ejecutiva municipal.

Este espacio está embellecido con un colorido mural, cuenta con bancos, zafacones y fueron colocados bolardos para evitar que los vehículos se estacionen sobre las aceras.

También fueron plantados 25 árboles de especies nativas como el aceituno y el guayacán en los alrededores del parque, aumentando la cobertura forestal del entorno recuperado y reduciendo islas de calor. De igual manera, las brigadas del cabildo realizaron poda a los árboles existentes en el entorno.

Además, gracias a esta recuperación integral, se instalaron 190 luces LED en diferentes calles de Mata Hambre y se organizó parte del cableado.

VENTAS DE ALIMENTOS A BAJOS PRECIOS ENEL SECTOR DE CAPOTILLO, DISTRITO NACIONAL