Primicias, 32 aniversario, temas de actualidad RD y el mundo

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

Los 181 años de la proclamación de la Constitución dominicana, violencia en el Bronx, la evaluación de desempeño docente, los doce mil millones para los afectados por Melissa, el presidente Luis Abinader en una audiencia por el aniversario de la Constitución, la ayuda de la Unión Europea a Haití, el denunciado abandono del sector Los Mameyes, Santo Domingo Este, la inclusión adicional de nueve miembros no electos a la dirección política de la Fuerza del Pueblo generando un problema interno en esa organización, los RD$ 766, 210 millones recaudados por la DGII en los primeros diez meses, superior en 8,7%, otros 18 haitianos indocumentados apresados en Loma de Cabrera, la falla de energía electrica en el INCART, un tiroteo en La Romana, la coerción a una persona acusada de prenderle fuego a otra en la carretera Sánchez, Distrito Nacional; un fin de semana largo, ladocencia reaunada en Boca Chica, el muy comentado triunfo de Zohran Mamdani en Nueva York, la indexación salarial, un tema que suena, el café sostenible, la multiplicación del cólera en Haití, los RD$ 79, 480 millones recaudados por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en octubre 2025, superando en RD$ 5, 815 millones lo recaudado en octubre 2024, con un crecimiento de 7.9%; la explosión de un tanque de agua en San Pedro de Macorís, el abandono y el deterioro del muy necesario hospital Salvador B. Gautier, se destacan entre los temas de importancia en República Dominicana y el mundo en noviembre 2025.

SAN JUAN

Pesidente Abinader inaugura dos naves industriales en Zona Franca de provincia San Juan que generan 500 empleos y contribuyen a su desarrollo económico y social

RECAUDACIONES DE LA DGII

Pie de foto

Luis Valdez, director general de la DGII

DIA DE LA CONSTITUCION

Cámara de Cuentas conmemora el Día de la Constitución con panel sobre derechos fundamentales y su valor como norma jurídica

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), a través de su Comisión de Efemérides Patrias, coordinada por el licenciado Francisco Franco, miembro del Pleno, celebró el panel titulado “Analizando la Constitución: Derechos Fundamentales y una Mirada desde el Legislador”, en conmemoración del Día de la Constitución Dominicana.

El encuentro estuvo integrado y moderado por el licenciado Francisco Franco, miembro de la Cámara de Cuentas; el diputado Jesús Manuel Sánchez Martínez; y la doctora Aracelis Altagracia Fernández Estrella, letrada del Tribunal Constitucional.

Los panelistas realizaron un amplio recuento histórico desde la proclamación de la Constitución el 6 de noviembre de 1844 hasta su evolución contemporánea, al cumplirse el 181.º aniversario de la Carta Magna.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del miembro del Pleno, licenciado Ramón Méndez Acosta, quien destacó la importancia del conocimiento para el desarrollo nacional y el rol de los técnicos de la institución fiscalizadora.

“Nosotros basamos nuestro quehacer en las leyes, sustentadas en la Constitución como norma suprema. Nuestra Constitución, una de las más avanzadas de América Latina, consagra los derechos fundamentales más amplios”, expresó Méndez Acosta.

Durante su intervención, el licenciado Francisco Franco resaltó el papel de la Constitución como pilar de las libertades públicas, el orden institucional y la fiscalización.

“Recordando a Ferdinand de la Salle, quien decía con tono positivo que la Constitución es solo un pedazo de papel, afirmamos que es mucho más que eso: es lo que estamos haciendo hoy, disfrutar de las libertades, promover ideas y vivir en democracia. Desde este órgano constitucional ejercemos funciones que garantizan los derechos de las personas”, señaló Franco.

Por su parte, la doctora Aracelis Fernández presentó el Decálogo de los Derechos Fundamentales reconocidos por la Constitución dominicana, al tiempo que enfatizó su valor como garantía de libertad y ciudadanía.

“Los derechos civiles, políticos y de ciudadanía, así como la función del legislador en su protección, nos permiten desarrollarnos libremente en sociedad, expresarnos con libertad y ejercer el derecho de elegir y ser elegidos”, manifestó Fernández.

Desde la perspectiva legislativa, el diputado Jesús Manuel Sánchez Martínez abordó las conquistas institucionales alcanzadas en la más reciente reforma constitucional, centrada en la dignidad humana.

“En mi experiencia como legislador, esta cuadragésima reforma constitucional trajo consigo conquistas institucionales trascendentes que hoy fortalecen la vida democrática de la República Dominicana y servirán de base para que las generaciones futuras valoren la paz social como un bien esencial”, puntualizó Sánchez Martínez.

Los expertos coincidieron en destacar la importancia del artículo 38 de la Constitución, que consagra la dignidad humana como derecho fundamental y base del Estado dominicano.

Asimismo, resaltaron cómo la Cámara de Cuentas, desde su rol constitucional, contribuye a la garantía de los derechos de las personas mediante la transparencia y la rendición de cuentas. La actividad se desarrolló en el salón Pedro Miguel Caratini y contó con la presencia de la presidenta de la institución, doctora Emma Polanco Melo.

También participaron directores y encargados de distintas áreas, quienes valoraron la importancia de este encuentro que reafirma la misión de la Cámara de Cuentas de promover los valores constitucionales, la transparencia y la educación cívica, contribuyendo al fortalecimiento del Estado social, democrático y de derecho, conforme a lo establecido en la Constitución de la República Dominicana.

HABLANDO LA VERDAD, SU MUNDO TV

El director de Primicias, Alex Jiménez, produce de lunes a viernes,en vivo, de nueve a diez de la mañana, el programa Hablando La Verdad, que juega un rol vital a favor de la democracia dominicana.

Visited 4 times, 4 visit(s) today