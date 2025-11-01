Presidente Luis Abinader recibe delegación de Adompretur

El mandatario respalda la creación del Museo del Turismo Dominicano,

propuesto por Adompretur

Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader recibió el pasado martes, en su

despacho del Palacio Nacional, a una delegación de la Asociación Dominicana

de Prensa Turística (Adompretur), encabezada por su presidenta, la periodista

Sarah Hernández. El mandatario estuvo acompañado del ministro de la

presidencia, José Ignacio Paliza.

El encuentro fue calificado como fructífero, y durante el mismo el mandatario

expresó su respaldo a la creación del Museo del Turismo Dominicano, una

iniciativa promovida por el actual consejo directivo de la entidad.

La presidenta de Adompretur informó que se entregó al presidente un proyecto

preliminar con las ideas fundamentales del museo, el cual busca rendir

homenaje a los pioneros del turismo nacional y a quienes han contribuido

significativamente a su desarrollo, tanto desde el ámbito público como desde el

privado.

Por instrucciones del presidente Abinader, una comisión de Adompretur se

reunirá con el director general de Museos, Carlos Andújar, quien gentilmente

ha extendido una invitación para visitar este lunes la que sería la sede del

museo.

Asimismo, Hernández anunció que en los próximos días se designará una

comisión especial para dar seguimiento al proyecto.

Adompretur se integrará al Gabinete de Turismo

Hernández también informó que el presidente accedió a incluir a Adompretur

en el Gabinete de Turismo, reconociendo la relevancia de la prensa

especializada en la difusión de políticas públicas, estrategias y logros del

sector.

“Es fundamental que los periodistas especializados en turismo participen

activamente en la comprensión y promoción de las políticas que rigen este

sector, motor del desarrollo económico, cultural y social de la República

Dominicana”, expresó Hernández.

Asimismo, destacó que el presidente manifestó su interés en que Adompretur

participe en proyectos orientados al fortalecimiento de la promoción turística, la

sostenibilidad y la educación sectorial, cuyas líneas de acción serán

anunciadas próximamente por el propio mandatario.

“Nos comprometimos con el presidente Abinader a respaldar toda iniciativa que

impulse un turismo sostenible e inclusivo”, agregó.

Mientras que la comitiva de Adompretur estuvo integrada, además de su

presidenta, por Millizen Uribe, vicepresidenta; Carmen Bretón, secretaria

general; Rosa Lidia Lora, directora de Relaciones Públicas; Raysa Féliz,

directora de Filiales; Ramón Chávez, director de Finanzas; Héctor Méndez,

director de Capacitación; y Cristina Rosario, directora de Turismo y Cultura.

Reconocimiento al presidente Abinader

La reunión entre el mandatario y los directivos de Adompretur tuvo lugar en

horas de la tarde, previo a la ceremonia de entrega del Premio Nacional de

Periodismo Turístico (PEL 2025).

Durante el encuentro, el consejo directivo de Adompretur entregó al presidente

Abinader una placa de reconocimiento por sus aportes al fortalecimiento del

turismo dominicano y por el respaldo sostenido de su gestión al desarrollo del

sector.

Finalmente, Hernández agradeció la apertura del presidente Abinader y el

reconocimiento al papel de la prensa turística en la consolidación de la marca

país.

Subrayó que este encuentro reafirma el compromiso de Adompretur con un

periodismo responsable y propositivo, que contribuya al desarrollo de un

turismo sostenible, inclusivo y competitivo.

