Presidente Luis Abinader recibe delegación de Adompretur
El mandatario respalda la creación del Museo del Turismo Dominicano,
propuesto por Adompretur
Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader recibió el pasado martes, en su
despacho del Palacio Nacional, a una delegación de la Asociación Dominicana
de Prensa Turística (Adompretur), encabezada por su presidenta, la periodista
Sarah Hernández. El mandatario estuvo acompañado del ministro de la
presidencia, José Ignacio Paliza.
El encuentro fue calificado como fructífero, y durante el mismo el mandatario
expresó su respaldo a la creación del Museo del Turismo Dominicano, una
iniciativa promovida por el actual consejo directivo de la entidad.
La presidenta de Adompretur informó que se entregó al presidente un proyecto
preliminar con las ideas fundamentales del museo, el cual busca rendir
homenaje a los pioneros del turismo nacional y a quienes han contribuido
significativamente a su desarrollo, tanto desde el ámbito público como desde el
privado.
Por instrucciones del presidente Abinader, una comisión de Adompretur se
reunirá con el director general de Museos, Carlos Andújar, quien gentilmente
ha extendido una invitación para visitar este lunes la que sería la sede del
museo.
Asimismo, Hernández anunció que en los próximos días se designará una
comisión especial para dar seguimiento al proyecto.
Adompretur se integrará al Gabinete de Turismo
Hernández también informó que el presidente accedió a incluir a Adompretur
en el Gabinete de Turismo, reconociendo la relevancia de la prensa
especializada en la difusión de políticas públicas, estrategias y logros del
sector.
“Es fundamental que los periodistas especializados en turismo participen
activamente en la comprensión y promoción de las políticas que rigen este
sector, motor del desarrollo económico, cultural y social de la República
Dominicana”, expresó Hernández.
Asimismo, destacó que el presidente manifestó su interés en que Adompretur
participe en proyectos orientados al fortalecimiento de la promoción turística, la
sostenibilidad y la educación sectorial, cuyas líneas de acción serán
anunciadas próximamente por el propio mandatario.
“Nos comprometimos con el presidente Abinader a respaldar toda iniciativa que
impulse un turismo sostenible e inclusivo”, agregó.
Mientras que la comitiva de Adompretur estuvo integrada, además de su
presidenta, por Millizen Uribe, vicepresidenta; Carmen Bretón, secretaria
general; Rosa Lidia Lora, directora de Relaciones Públicas; Raysa Féliz,
directora de Filiales; Ramón Chávez, director de Finanzas; Héctor Méndez,
director de Capacitación; y Cristina Rosario, directora de Turismo y Cultura.
Reconocimiento al presidente Abinader
La reunión entre el mandatario y los directivos de Adompretur tuvo lugar en
horas de la tarde, previo a la ceremonia de entrega del Premio Nacional de
Periodismo Turístico (PEL 2025).
Durante el encuentro, el consejo directivo de Adompretur entregó al presidente
Abinader una placa de reconocimiento por sus aportes al fortalecimiento del
turismo dominicano y por el respaldo sostenido de su gestión al desarrollo del
sector.
Finalmente, Hernández agradeció la apertura del presidente Abinader y el
reconocimiento al papel de la prensa turística en la consolidación de la marca
país.
Subrayó que este encuentro reafirma el compromiso de Adompretur con un
periodismo responsable y propositivo, que contribuya al desarrollo de un
turismo sostenible, inclusivo y competitivo.