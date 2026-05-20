Presidente Abinader y ministro Collado inauguran segunda etapa del malecón de Santo Domingo Este.

Santo Domingo Este, miércoles 20 de mayo. – El presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo, David Collado, inauguraron este miércoles la segunda etapa de la reconstrucción del malecón de Santo Domingo Este, intervenido con una inversión de RD$314,411,200.

Con esa segunda etapa se concluye la intervención total del malecón de ese pujante municipio, que requirió una inversión total de RD$685,261,126.

El proyecto consiste en proveer un espacio de esparcimiento en todo el litoral marino de la avenida España, comprendido desde las instalaciones de la Base Naval Dominicana hasta la autopista Las Américas, con una longitud total de 4.1 kilómetros del litoral, más de 237,734 metros cuadrados de parque natural.

El presidente Luis Abinader destacó el impacto de las intervenciones y aseguró que este malecón se convertirá en un escenario ideal para la recreación de los residentes de Santo Domingo Este y turistas.

Asimismo, el mandarino llamó a los munícipes a cuidar el nuevo malecón, tras calificarlo como algo maravilloso.

El presidente Abinader describió el crecimiento económico y el dinamismo que se registra en el municipio de Santo Domingo Este.

El ministro Collado dijo que esta intervención es parte del programa que ejecuta el MITUR de recuperar los malecones y frente marinos.

«Aquí estamos, junto al presidente Luis Abinader, entregando la segunda etapa del rescate de este hermoso malecón. Cumpliendo con nuestra promesa a Santo Domingo Este», manifestó el ministro Collado.

Afirmó que esa obra es parte del amplio programa de recuperación de malecones que lleva a cabo el Ministerio de Turismo en distintos puntos del país.

«Es tiempo de que dejemos de vivir de espalda al mar. Debemos aprovechar estos espacios marinos para beneficio de los residentes de nuestras comunidades y los turistas que lo visitan», indicó el funcionario.

La intervención completa del malecón de Santo Domingo Este estuvo dividido en 2 etapas que incluyen: la construcción urbanística de aceras-ciclovía en el sentido sur, construcción de caminos internos, acondicionamientos de isletas centrales.

La obra también incluye ampliaciones e instalaciones de 11 áreas de estacionamientos, construcciones de 8 microacentos (áreas de plaza recreativas), confecciones de mobiliarios urbanos, paisajismo, instalaciones sanitarias (drenajes pluviales) e instalaciones eléctricas exterior.

Además del presidente Abinader y el ministro Collado en el acto de inauguración estuvieron presentes autoridades municipales y provinciales, así como otros funcionarios y personalidades del país.

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