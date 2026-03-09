Presidente Abinader desvincula 17 vicecónsules en diferentes consulados RD en el mundo; entre ellos dos de NY

NUEVA YORK.- El presidente Luis Abinader desvinculó el pasado miércoles, mediante el decreto 149-26, la cantidad de 17 vicecónsules que prestaban servicios en diferentes consulados dominicanos diseminados por el mundo.

Entre los cesanteados figuran dos pertenecientes a Nueva York; Francisco Antonio Báez Maríñez auxiliar consular en NY, y Edgar Núñez Agüero, miembro de la seccional PRM-NY, y vicecónsul en Montreal, Canadá, donde Lucilo de los Santos, presidente de la seccional del partido en Nueva Jersey, es el actual cónsul.

Asimismo, Gerlin Rosario Lara, vicecónsul en Río de Janeiro, Brasil; Bolívar Medina Guerrero, en Sao Paulo, Brasil; Giovanny Mendoza Pérez, en La Habana, Cuba; Miguel Rodríguez Fuello, auxiliar consular en Madrid, España; Roger Rincón Pichardo, vicecónsul en Miami; y Maya Denis Fernández, en Saint John,

Antigua y Barbuda. Yulín Mateo es el actual cónsul allí.

También, a Ramón Alexis Hernández Marte, vicecónsul en Aruba; Francisco Mateo Ramírez, en San Pedro Sula, Honduras; Máximo Alberto Restituyo, en Atenas; José María Hernández Carias, en Milán, Italia.

Además, a Ezequiel Rodríguez López, en San Juan, Puerto Rico; Gabriella Ariza González, en Orlando, Florida; y Luis Mercedes Perreras Terrero, en Philipsburg, San Martín.

