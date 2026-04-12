Dos planchas se disputan eleccciones Club Deportivo Naco2026

Dos planchas se disputan las próximas elecciones del Club Deportivo Naco 2026.

Esas planchas son Orgullo Naqueño y Esencia Naqueña, comprometidas con un proceso de fortalecimiento del Club Deportivo Naco, una de las instituciones recreativas, sociales y deportivas de mayor incidencia en América Latina.

El Club Deportivo Naco es un modelo social, recreativo, deportivo y de unidad familiar para el mundo. En la actualidad es presidido por Mario Alvarez, acompañado de socios con muchos años en el Club Deportivo.

El Club Deportivo Naco no es sólo un club urbano, sino que también cuenta con Cabamar, Club de Playa ubicado en Juan Dolio, San Pedro de Macorís, muy famoso por su sabroso yaniqueque, sino tambien con su muy amplia gastronomía y facilidades e instalaciones para los socios naqueños.

El Club Deportivo Naco cuenta con mas de 13 mil familias, las cuales comparten sus piscinas, areas deportivas,

PLANCHA ESENCIA NAQUEÑA

Fue presentada en el Salón Azul del Club Deportivo Naco la plancha Esencia Naqueña, que participará en las próximas elecciones en esa institucion social, recreativa y deportiva.

El 2026 es un año de elecciones en altgunos de los clubes de Santo Domingo.

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