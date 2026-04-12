Presentan plancha Esencia Naqueña, Héctor Gaud aspira a la presidencia del Club Naco

Héctor Gaud lanza su candidatura a la Presidencia para dirigir los destinos del Club Naco a través de la plancha “Esencia Naqueña,”

Apuesta por institucionalidad y ahorro para socios en su candidatura al Club Naco, con promesa de no aumentar cuotas y modernizar la institución

El movimiento Esencia Naqueña realizó el lanzamiento oficial de su plancha y su plan de trabajo con miras a las elecciones del próximo 26 de abril en el Club Deportivo Naco.

La plancha está encabezada por Héctor Gaud como candidato a la presidencia, acompañado por Francisco Abreu (primer vicepresidente), Arnaldo Sánchez (secretario), John Agramonte (tesorero), Carmen Cuevas (segunda vicepresidenta), Ángela Fragoso (vicetesorera), Laura Sánchez (vicesecretaria), Franklyn Abreu (vocal) y Julio Abreu (vocal).

Durante el acto, Gaud presentó las líneas generales de su programa de gobierno, destacando un enfoque basado en la institucionalidad, la sostenibilidad financiera y la cercanía con los socios. En su intervención, afirmó que la propuesta surge del diálogo con la membresía y de la necesidad de fortalecer la gestión del club.

“Hoy no venimos a prometer. Venimos a proponer”, expresó el candidato, subrayando que su proyecto se fundamenta en una administración responsable, transparente y orientada a resultados.

El aspirante a la presidencia delineó una visión centrada en cuatro ejes principales: un club institucionalmente sólido, una gestión financiera disciplinada, un entorno familiar e inclusivo, y el fortalecimiento de la vida cultural y comunitaria. En ese sentido, reafirmó que “el Naco también es cultura”, destacando la importancia de ampliar las actividades que promuevan la convivencia y el sentido de pertenencia entre los socios.

Entre las principales propuestas presentadas, se incluyen:

• No aumentar las cuotas durante los próximos dos años

• Eliminar el cobro en disciplinas deportivas

• Garantizar precios justos en alimentos, bebidas y servicios

• Ampliar las oportunidades para hijos de socios

• Realizar celebraciones institucionales sin costo adicional

• Extender los horarios en áreas deportivas y de entretenimiento

Asimismo, Gaud anunció la creación de un círculo de damas, orientado a fortalecer la participación, promover el bienestar integral, impulsar actividades culturales y desarrollar iniciativas sociales y comunitarias dentro y fuera del club.

El candidato enfatizó que su proyecto no responde a intereses individuales, sino a un compromiso colectivo con el futuro de la institución. “Este no es un proyecto personal. Es un compromiso con la institucionalidad, con la transparencia y con las familias naqueñas”, señaló.

El acto marcó el inicio formal de la campaña de Esencia Naqueña, en un contexto en el que la propuesta busca posicionarse como una alternativa de gestión seria, equilibrada y orientada al fortalecimiento del Club Deportivo Naco.

Las elecciones se celebrarán el próximo 26 de abril.