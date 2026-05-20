Poder mediático

Por: Pavel De Camps Vargas

En diez años, 24 medios dominicanos cruzaron alguna vez la frontera psicológica del 1 % de cuota de mercado digital de la República Dominicana. Esa cifra parece modesta un punto porcentual de un pastel que se mide en millones de visitas, pero en la práctica funciona como aduana: marca la diferencia entre ser un medio con presencia real y ser ruido estadístico. En abril de 2026, solo 16 de esos 24 nombres seguían dentro del club. Tres entraron por la puerta grande durante el camino, ocho salieron por la chiquita, y los datos sugieren que la próxima batalla por la audiencia dominicana ya no se librará exclusivamente en Google ni en Facebook: se librará en el control remoto del televisor inteligente.



Durante mucho tiempo, el poder de un medio en la República Dominicana se medía por su historia, su cercanía con el poder político, su presencia en las calles o por su distribución diaria, su señal de televisión o el peso simbólico de su marca. Esa época no ha desaparecido del todo, pero ya no explica el presente.

Hoy el poder se mide de otra manera.

Se mide en clics, búsquedas, sesiones, tiempo de permanencia, tráfico social, Google Discover, videos vistos desde un teléfono y, cada vez más, noticias consumidas desde el televisor inteligente de la sala. La prensa dominicana ya no compite únicamente por informar primero. Compite por algo más escaso, más volátil y más brutal: la atención.

Entre 2017 y 2026, esa atención reorganizó el mapa mediático nacional. Lo hizo sin pedir permiso, sin consultar tradición y sin respetar apellidos históricos. En diez años, 24 medios dominicanos cruzaron alguna vez la frontera psicológica del 1 % de cuota de mercado digital exclusivamente de la República Dominicana. En abril de 2026, solo 16 de esos nombres permanecían dentro de ese club. El dato parece pequeño, casi administrativo. No lo es.

Ese 1 % funciona como una aduana del poder.

Por encima de esa línea están los medios capaces de instalar temas, mover conversación pública, influir en percepciones, atraer inversión publicitaria, condicionar agendas políticas y convertirse en referencia diaria para miles o millones de dominicanos. Por debajo, queda una multitud de portales, proyectos, emisoras digitalizadas, plataformas regionales y medios emergentes que existen, publican, compiten y sobreviven, pero rara vez logran romper la barrera de la influencia nacional sostenida.



La década entre 2017 al 2026 (en curso) dejó una verdad incómoda: la República Dominicana tiene muchos medios digitales, pero muy pocos concentran el verdadero consumo informativo superior al 1% del mercado. Ahora lo más interesante es que si vemos esos medios en una década, ninguno pudo superar la cuarta parte del mercado (25%) en una década.

Los nuevos actores que nadie pronunciaba en 2020

El cambio más radical del decenio no lo protagonizaron los periódicos centenarios, sino tres medios que en 2020 ni siquiera eran rastreables: Canales Dominicanos, De Último Minuto y Microvisión. Ninguno es un periódico tradicional. Ninguno tiene redacción al estilo clásico. Y, sin embargo, los tres llegaron al club del 1 % y, más importante todavía, se quedaron. Canales Dominicanos pasó de 0,06 % en 2022 a 2,60 % en 2026 — un crecimiento de 43 veces en cuatro años — montado sobre un modelo de agregación de televisión local en vivo y video on-demand con publicidad pre-roll. De Último Minuto se multiplicó por ocho en el mismo período y alcanzó 1,91 %, apostando por contenido ultracorto y distribución agresiva en WhatsApp y Telegram. Microvisión, la más fresca del grupo, creció 184,93 % en el último período de medición y cruzó el umbral con 1,06 %. Los tres comparten un código genético: tráfico social fuerte, búsqueda orgánica débil. Eso los hace, a la vez, los más ágiles y los más vulnerables del club.

El impacto en el mercado local

Para el mercado publicitario, estos datos tienen una consecuencia directa: invertir en medios digitales sin entender la distribución real de la audiencia es tirar dinero con elegancia. Muy elegante, sí, pero tirarlo al fin.

Los anunciantes, instituciones públicas, partidos políticos, marcas comerciales y equipos de comunicación necesitan entender que no todos los medios tienen el mismo valor estratégico. Algunos ofrecen alcance masivo. Otros ofrecen credibilidad. Otros ofrecen influencia territorial. Otros ofrecen conversación social. Otros solo ofrecen ruido.

La década 2017-2026 demuestra que el mercado dominicano necesita una lectura más sofisticada. No basta preguntar “cuántas visitas tiene este medio”. Hay que preguntar de dónde vienen esas visitas, cuánto tiempo permanecen los usuarios, qué porcentaje llega desde búsqueda orgánica, cuánto depende de redes sociales, qué tan fuerte es su marca directa, cuál es su tasa de rebote, qué comunidad lo reconoce y qué capacidad tiene para instalar agenda.

El futuro de la inversión publicitaria en noticias no debería depender de simpatías, costumbre o relaciones personales. Debería depender de datos.

Y los datos dicen que el mercado se está partiendo en tres capas.

Arriba, una élite reducida que concentra la mayor parte del consumo. En el centro, medios medianos que luchan por no caer por debajo del 1 %. Abajo, una multitud fragmentada que no domina el mercado, pero sí sostiene una parte significativa de la conversación territorial y social.

Ese es el nuevo mapa.

El televisor vuelve, pero conectado

La paradoja más interesante del futuro es que el periodismo digital podría terminar regresando al lugar más tradicional de la casa: el televisor.

No al viejo televisor pasivo de antena y horario fijo, sino al smart TV conectado, con aplicaciones, canales gratuitos, plataformas FAST y consumo bajo demanda. Mientras muchos medios dominicanos siguen obsesionados con Facebook, Google y la web tradicional, la próxima batalla puede estar mudándose silenciosamente a la pantalla grande.

Los canales FAST —Free Ad-Supported Streaming Television— ya están redefiniendo el consumo de noticias en otros mercados. Son canales gratuitos, sostenidos por publicidad, disponibles dentro de televisores inteligentes y plataformas como Samsung TV Plus, LG Channels, Pluto TV, Tubi o Roku Channel. Para República Dominicana, esto no es ciencia ficción. Es la próxima frontera.

Y aquí los medios audiovisuales tradicionales tienen una oportunidad que no deberían desperdiciar.

CDN, Noticias SIN, Color Visión, Telemicro, Antena Latina. TeleUniverso y otros grupos con archivo, talento televisivo, infraestructura de producción y cultura audiovisual poseen una ventaja que muchos nativos digitales no tienen. Pueden convertir su experiencia broadcast en canales digitales permanentes, gratuitos, segmentados y distribuidos en televisores inteligentes.

El periódico escrito seguirá siendo necesario. Pero la atención está migrando a formatos más visuales, más continuos y más cómodos para el usuario.

Quien llegue primero al televisor inteligente no sólo ocupará una plataforma. Puede fijar un hábito.

Y en los medios, quien fija el hábito, gobierna la rutina. Esa realidad es lo mismo con «alofoke” sin ser un medio de noticias. Pero lo más contundente después de analizar los noticiarios vemos que su mayor consumo por dispositivos ahora son los Smart TV, este cambio es claro y definitivo de lo que viene el futuro del consumo de noticias.

Lo que nos enseña la década

La década 2017-2026 dejó varias enseñanzas claras para la prensa dominicana.

La primera: la marca ayuda, pero no salva. Medios históricos perdieron cuota pese a su tradición. Los medios jóvenes crecieron pese a no tener legado.

La segunda: la audiencia no se hereda. Se conquista todos los días.

La tercera: el mercado digital castiga la lentitud. El medio que no se adapta a los cambios de formato, plataforma y consumo pierde relevancia, aunque conserve prestigio.

La cuarta: el tráfico no es sinónimo de confianza. Un medio puede crecer por velocidad, viralidad o distribución social, pero solo se sostiene si construye credibilidad.

La quinta: el futuro no será únicamente de quien publique más, sino de quien entienda mejor cómo, dónde y por qué consume noticias el ciudadano dominicano.

Esa es la diferencia entre tener contenido y tener estrategia.

La próxima década

El club del 1 % no es el final de la historia. Es apenas el marcador de una transición.

La próxima década no será menos competitiva. Será más dura. La inteligencia artificial cambiará la producción de contenidos. Google modificará la forma en que muestra respuestas. Las redes sociales seguirán reduciendo el alcance orgánico. Los usuarios consumirán más vídeo, más audio (podcast), más clips, más transmisiones en vivo y más contenidos personalizados. La confianza será más difícil de ganar. La atención será más cara. La desinformación será más sofisticada y obligará a todos los medios usar fact-checking o verificación de datos es el proceso periodístico.

En ese escenario, muchos medios dominicanos tendrán que hacerse una pregunta incómoda: ¿son realmente empresas periodísticas digitales o son periódicos tradicionales con una página web?

La diferencia no es semántica. Es existencial.

El medio que entienda la nueva economía de la atención podrá crecer, diversificar ingresos, ocupar nuevas pantallas y fortalecer su influencia. El que no lo entienda seguirá publicando todos los días, pero cada vez para menos gente.

Porque la historia del consumo de noticias en República Dominicana entre 2017 y 2026 no es solo la historia de quién subió y quién bajó. Es la historia de un país que cambió la manera de informarse. De una audiencia que dejó de esperar la portada. De un lector que ahora decide desde el celular, desde las redes, desde la televisión conectada y desde la emoción del momento.

La próxima década no la ganará necesariamente el medio más antiguo, ni el más grande, ni el más cercano al poder.

La ganará el que comprenda antes que los demás una verdad sencilla y brutal:

en la República Dominicana digital, informar ya no basta.

Hay que ser encontrado, elegido, compartido, creído y recordado.

Ese es el verdadero poder del 1 %.

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