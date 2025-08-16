Pleno de la Cámara de Diputados escoge a Pacheco, nuevamente, como su presidente

SANTO DOMINGO, R.D.- La Cámara de Diputados dejó abiertos los trabajos de la segunda legislatura ordinaria de este año y escogió nuevamente a Alfredo Pacheco como su presidente, Dharuelly D´Aza, vicepresidenta, así como a Leyvi Bautista y Emil Durán, como secretarios, del bufete directivo para el período legislativo 2025-2026.

Al ser juramentado, Pacheco manifestó que, en este año legislativo, la Cámara de Diputados tiene el reto de conocer y aprobar otras iniciativas de gran importancia para el país.

Entre esas iniciativas citó un nuevo Código Civil, el nuevo Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Penal y la ley de aguas.

“Somos legisladores comprometidos con el avance legal de nuestro pueblo y es por esto, por lo que nos trazamos como objetivo ineludible estudiar, conocer y aprobar en esta legislatura importantes iniciativas como la Ley Orgánica de Deportes”, citó Alfredo Pacheco.

Al pronunciar su discurso ante el pleno de la Cámara de Diputados dijo estar consciente del veloz avance del país en todos los órdenes, por lo que dijo que están comprometidos con el conocimiento y aprobación de la ley de etiquetado y advertencia nutricional, publicidad y promoción de la alimentación saludable para los consumidores, como la poseen todos los países que van encaminados hacia la ruta del desarrollo.

“Esta Cámara de Diputados está formada por legisladoras y legisladores de todos los partidos, con vitalidad y clara visión de futuro, comprometidos sin discusión con el desarrollo de nuestra nación y que dejan la piel trabajando en las diferentes comisiones y realizando su papel de representación y fiscalización como lo establece nuestra Constitución, es por ello, que no estamos soñando cuando les hablo de aprobar las leyes que necesitamos” manifestó Pacheco.

También expresó la necesidad de aprobar en la legislatura que se inició este sábado proyectos de ley tan vanguardistas como la de gestión de ciberseguridad, la que regule el accionar de la inteligencia artificial y sus aplicaciones en la República Dominicana, iniciativas que hoy el mundo las discute y nos resulta imposible como sociedad continuar adelante sin dotar al país de una ley que norme estas tecnologías.

“Tenemos previsto conocer una ley sobre el cambio climático de la República Dominicana y también el proyecto de ley de eficiencia energética y promoción del uso de energías renovables, que serán sin dudas conocidas en esta legislatura para honrar el compromiso que todos tenemos con nuestras presentes y futuras generaciones de dominicanos” Puntualizó.

Dentro de las proyecciones para este año legislativo, se contempla dar un paso audaz hacia la modernización de los procesos internos de la Cámara de Diputados.

Sobre la Restauración de la República Dominicana, Alfredo Pacheco destacó el papel desempeñado por los padres restauradores de hace 162 años.

“Esta mañana histórica en la que listamos algunos de los proyectos de ley necesarios por aprobar, fue antecedida hace 162 años por otros enamorados de la dominicanidad, nuestros padres restauradores que un día como hoy en 1863 ofrendaron su vida en pos de una República Dominicana libre de toda potencia extranjera” puntualizó.

Voceros

Las diferentes bancadas partidarias presentaron a sus respectivos voceros para el año legislativo 2025-2026.

El Partido Revolucionario Moderno PRM escogió como vocero a Amado Díaz; mientras que el Partido de la Liberación Dominicana escogió a Gustavo Sánchez; el Partido Fuerza del Pueblo tendrá como vocero a Rafael Castillo.

Asimismo, fueron anunciados como voceros del Bloque Renovador Liberal a Francisco Zorrilla González, Ramón Raposo será del Bloque PQDC-PRD y el Bloque DxC- Alianza País escogió al diputado Braulio Espinal y el Partido Reformista Social Cristiano eligió a Fiordaliza Estévez Castillo.

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados Dharuelly Leany D´Aza Caraballo fue seleccionada para que encabece la comisión de diputados que depositará una ofrenda floral ante el Altar de la Patria, con motivo de celebrarse hoy el Día de la Restauración de la República.

Para dejar abierta la segunda legislatura del año 2025 fue lanzada una salva de 21 cañonazos acompañados de la entonación del Himno Nacional Dominicano.

Al término de la sesión, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco convocó para el próximo miércoles a las 11:00 de la mañana.