PIDEN A MINISTERIO DE DEPORTES REACONDICIONAR CANCHA DEL BARRIO 27 DE FEBRERO

El Club Deportivo y Cultural DOMINGO SAVIO del barrio 27 de

Febrero de la capital pidió al Ministerio de Deportes y Recreación

intervenir para reacondicionar su cancha de baloncesto.

Manuel Alexander de la Cruz, dirigente de este centro cultural y

deportivo, manifestó que la comunidad espera que el Ministerio

atienda las demandas de los jóvenes y niños de esta barriada, y

complete la remodelación total de la cancha ubicada en la calle

María Nazaret casi esquina la calle 11 del populoso sector

capitalino.

Refirió que recientemente el senador del Distrito Nacional, Omar

Fernández facilitó al Club donó los tableros para la cancha.

Agrega que para reacondicionamiento total de la cancha se

requiere, entre otras cosas, las luces y la pintura de la instalación

deportiva.

Pide además al Ministerio de Deportes la entrega de balones y otros

artículos para la práctica del baloncesto,

El dirigente del Club 27 de Febrero destacó la importancia del

deporte, la cultura y las actividades recreativas sanas para

mantener a los jóvenes alejados de prácticas delictivas y

antisociales.

Manuel Alexander de la Cruz señaló que en la cancha practican

baloncesto y otras disciplinas niños y jóvenes del 27 de Febrero,

Los Guandules y otros sectores aledaños.

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