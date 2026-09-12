Las Vacas del Noroeste RD no están de vacaciones, grandes aportes a la industria y a la economía

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

(Serie de cinco trabajos de investigación en el periódico Primicias)

Hace apenas horas el investigador, sociólogo, académico e historiador, mi gran amigo y hermano, compañero de tertulias y de bohemias José del Castillo Pichardo, escribió un muy importante trabajo titulado «Vacas en Vacaciones», analizando con profundidad que «hace un buen tiempo que nuestras ubres nacionales gozan de unas muy bien ganadas vacaciones ayudadas por la eficiencia láctea de sus congéneres europeas que reciben subsidios de la Unión Europea y se benefician del EPA y las cooperativas costarricenses que aprovechan el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica».

Es un tema de importancia que me motiva a contrinuar una investigación histórica sobre la producción lechera y la industria láctea en República Dominicana, que está obligada a producir productos lácteos para dominar la comercialización con producción local y competir exitosamente con la invasión de leche importada, que cuesta mucho dinero en dólares al país y que impactan negativamente la producción ganadera, empleos y agroindustrial dominicana.

Inicio la serie con la primera entrega con el trabajo titulado Las Vacas del Noroeste no están de vacaciones, grandes aportes a la industria y a la economía de RD, haré lo mismo con las otras regiones del país con la profundidad de la investigacion periodística de Primicias.

Pretendo hacerlo en cinco trabajos de investigación, motivado en mis investigaciones sobre la producción agroindustrial nacional en las provincias de la República Dominicana.

La Federación de Ganaderos del Noroeste, el Patronato Nacional de Ganaderos, la Agroindustria lechera Rodríguez Estévez, la fábrica de quesos Muñoz, en Montecristi; la Dirección General de Ganadería, productores de leche fresca, queserías en Monción, Partido, Santiago Rodríguez, Montecristi y Dajabón, Aproleche, Nestlé, Parmalat, el Grupo Rica, los ganaderos y agroindustrias de La Caya, Laguna Salada, Esperanza, Cruce de Los Quemados y otras comunidades de Valverde; productores de quesos tipo holandés, blanco de freír, tipo danés, edam cheddar, gouda, mozarella, helados, yogurt, dulces, boruga y otros derivados de la leche de pueblos noroestanos, la boruga de Sabaneta y de Maizal, Esperanza; el encadenamiento de la torta de maíz, bollo de maíz, o el casabe con el queso blanco de freír o en hoja, el uso de la leche en el guanimo, especie de pastel en hoja dulce envuelto en hojas de maíz, Industrias de Lácteos Almonte (INDULAL), que agrega valor a la leche de vaca y de cabra; cientos de cafeterías y otras empresas que utilizan la leche fresca en dulces, batidas, flanes, leche cortada con dulce, arroz con leche, flanes de coco y leche, piña, dulce de naranja con leche, guayaba con leche, tres leches y otros dulces, Dulcería Piloto, fábricas de lácteos en diferentes puntos noroestanos, fábricas de quesos en hoja, dulces de leche con frutas, el dulce de leche en yagua de Loma de Cabrera, los ganaderos y promotores de la industrialización de la leche en las provincias Valverde. Montecristi, Santiago Rodríguez, capital de leche dominicana y principal provincia productora de leche, como en Dajabón, Lácteos Fronterizos en la frontera Norte, como el seguimiento del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes y el Instituto de Desarrollo del Noroeste (INDENOR), juegan un rol de atención permanente para que las vacas noroestanas no caigan en vacaciones y afecten la producción lechera y su valor agregado.

Ese auge productivo con el valor agregado a la leche noroestana trae al Gran Santo Domingo y a otras comunidades dominicanas el queso de freír de La Caya, Valverde, que aporta al plato de los Tres Golpes, encadenando con el mangú de plátano, queso en hoja, leche con chocolate, café con chocolate, chocolate de maní, salami, huevos, café con leche.

Detalles sobre programas nacionales del Consejo Nacional de para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera que intervienen con frecuencia queserías artesanales y centros de acopio de leche para tecnificar la producción, aportan a la diversificación de más de 20 variedades de quesos madurados y frescos enla zona.

Un paso de avance para la ganadería noroestana es la instalación de sistemas de paneles solares en los centros de acopio de la leche y garantizar el procesamiento lácteo.

La incidencia de organizaciones que agrupan a los ganaderos y a las agroindustrias lácteas han impulsado ese importante sector productivo en el Noroeste.

Esas organizaciones han impulsado mayores financiamientos para proyectos lácteos y fincas ganaderas mas eficientes.

LA INCIDENCIA Y APORTES DE COOPFEDEGANO

Son muy valiosos los aportes de la Cooperativa Agropecuaria de la Federacion de Ganaderos de la Línea Noroeste (COOPFEDEGANO), con la operación de una moderna planta procesadora láctea que pasteuriza la leche y agrega valor a la leche con la producciónde yogur y quesos para el mercado nacional.

GANADERIA E INDUSTRIALIZACION DE LA LECHE EN VALVERDE

La producción de leche y su industrialización van de la mano en la provincia Valverde, en la Línea Noroeste.

Vital para la ganadería de Valverde es la demanda que genera a su producción, como toda la de la zona, del Programa de Alimentación Escolar del INABIE, partiendo de que se ha decidido la inclusión de leche 100% fresca en ese programa.

La produccion de leche y su valor agregado, el banano orgánico y tradicional y el arroz son pilares fundamentales de la provincia Valverde, integrada a la muy importante produccion lechera del Noroeste dominicano, zona donde se producen hasta 17 litros de leche por vaca en fincas con una gran tecnificación.

La sequía impacta la produccion lechera enValverde y otros puntos del Noroeste, obligando hacia una transición con respuestas a ese problema y en una ganadería sustentable.

Un paso de avance para la ganadería en la provincia Valverde, con Mao, municipio cabecera y Esperanza y Laguna Salada como municipios, es que el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) impulsan sistemas silvopastoriles, definida como ganadería verde, con la entrega de forraje para combatir el

impacto negativo de la falta de lluvias.

La provincia Valverde tiene la Fábrica de Quesos Dorio, ubicada entre el Puente San Rafael y

el municipio cabecero de Mao,Valverde.

Esa empresa produce queso de freír blanco y amarillo, en hoja, tipo holandes,Edan yhGouda

APORTES DE NESTILE A LA INDUSTRIALIZACION DE LECHE FRESCA DEL NOROESTE

Trascendental que la empresa Nestlé, con una planta industrial en San Francisco de Macorís, industrialice el 80% de la leche que compra en el Noroeste en la producción de leche evaporada y otros productos, aportando a la fortaleza de la ganadería y a la economía de las provincias noroestanas.

La industria láctea noroestana suma calidad y perstigio al aparato productivo de la nación.

Una región productora de dulces, yogurt, quesos y mucho más.

Una región que produce quesos blanco y amarillo de freir, en hoja, tipo holandés, edam y gouda, queso crema, leche pasteurizada grado A, boruga, yogur líquido y batido, dulces de leche cortada, dulce de leche en pasta, dulce de leche relleno de frutas.

La Línea Noroeste suple leche frsca a Rica, Nestlé y otras agrondustrias.

Tambien a decenas de dulcerías y fábricas de quesos de la zona.

El Proyecto para la Normalización de las Procesadoras de Lácteos en República Dominicana (NOPROLAT), iniiciativa de inversion pública ejecutada por el Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE), entregó las primeras dos queserías intervenidas mediante el programa de fortalecimiento de la capacidad de procesamiento de microempresas que juntas reciben más de 3,500 litros de leche diariamente de alrededor de 70 productores ganaderos de la Línea Noroeste.

En la Línea Noroeste se avanza con significativas mejoras en las prácticas ganaderas, con una producción de 17 libtros de leche diarios por vaca.

Con el mejoramiento del Programa de Mejoramiento de la Ganadería (PROMEGAN),

Con la labor de la Asociación de Ganaderos de Villa de Los Almácigos, Santiago Rodríguez.

Con los centros de acopio de leche para la agroindustria nacional.

SANTIAGO RODRIGUEZ

Es una provincia que cuenta con una expansión en su produccion de leche y en sus agroindustrias.

Es la provincia de mayor producción de leche en la Línea Noroeste, con unos 300 mil litros de leche diarios. El Noroeste produce entre 350 y 400 mil litros de leche todos los días

Fabrican el queso cheddar Abril, en Las Caobas, Santiago Rodríguez

En Los Caimoníes, Santiago Rodríguez, fabrican los Quesos Oriel, auténtico queso de freír noroestano.

El queso blanco de freír Sabriel, de Monción

La quesería-hacienda Doña Lela.

El queso Doña Paula, en la carretera Mao- Las Caobas, Santiago Rodríguez

Los Quesos Jumelles, con distribución en las provincias de Santiago Rodriguez, Valverde, Santo Domingo y otroslugres del país.

Quesos Ureña, una marca familiar en la zona con presencia en puestos de ventas en el Noroeste, Santiago de los Caballeros.

Con los quesos frescos de freír, crema y de hoja con leche de vaca y de cabra elaborados por INDULAL, empresa que opera con su propio sello indudtrial y suple a supermercados y otros negocios del pais.

Las comunidades de Las Caobas y San José ponen en alto la producción de leche y la agroindustrializacion de esta en Sabaneta.

Tiene la Cooperativa de Productores de Quesos y una poderosa maquinaria de pequeñas fábricas de quesos en diferentes lugares.Transforma la leche de la zona en queso de freír y otros quesos que comercializa en la region.

La fábrica de quesos Lismaerie y una planta procesadora de leche, forman parte de su activo productivo .

En Las Caobas, Santiago Rodríguez, opera la Industria de Lácteos Almonte (INDULAL).Fabrica quesos y dulces con leche de vaca y de cabra.

Monción cuenta con una fábrica de quesos, que encadena con el casabe.

MONTECRISTI

Fábrica de quesos Urent tipo holandés

La Dulcería Piloto, que elabora dulces y quesos, es Montecristeña.

El queso Eddy, en El Pocito, Guayubin

DAJABON

La gran incidencia de la industria láctea impacta positivamente la economía de Dajabon.

Con Lácteos Echavarría, en Partido, Dajabon, empresa que fábrica quesos de freír, blanco y amarillo, cheddar y tipo hoilandes con fuerte presencia en el Noroeste y en el Gran Santo Domingo.

Fábricas de quesos en Carbonera, donde elaboran queso en hoja y blanco de freír.

La Industria Láctea Rodríguez Estévez, que elabora quesos y otras empresas, como Lácteos Fronterizos, el dulce de leche en yagua de Loma de Cabrera, pertenecen a Dajabón.

Quesos San Miguel, en Dajabón produce quesos frescos y masa para empanadas. Son producidos por queserías comunitarias y medianas distribuidos en el área fronteriza y en las provincias del Noroeste.

Pie de foto

Choco Rica elaborada con leche fresca.Elñ Grupo Rica adquiere leche en el Noroeste de RD

El café encadena con la leche del Noroeste. Dos productos de la misma zona.

El casabe encadena con los quesos elaborados en la Línea Noroeste

Café Liniero, que encadena con la leche en el helado, flan, café con leche. Se producen en la misma zona.

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