Un componente docente internacional para sacar la educación dominicana del atraso

Por J.R. Canaan Beato

Los resultados de las pruebas PISA han vuelto a demostrar una realidad que no podemos seguir ignorando: la educación dominicana está atrasada.

Nuestros estudiantes tienen grandes dificultades para comprender lo que leen. En matemáticas estamos muy rezagados y también tenemos bajos resultados en ciencias y otras áreas fundamentales.

Por eso reiteramos la propuesta que hemos planteado en este mismo espacio de discusión al Ministerio de Educación: implementar un componente docente internacional para sacar a la educación dominicana del atraso.

A través de una universidad de Costa Rica se nos ha presentado una propuesta para traer aproximadamente 10,000 maestros de diferentes países, incluyendo docentes venezolanos, para trabajar directamente en las escuelas dominicanas y contribuir a transformar la calidad de la enseñanza.

Y queremos dejar algo muy claro: no se trata de sustituir definitivamente al maestro dominicano. Se trata de hacer un relevo temporal para producir una transformación profunda en la enseñanza.

Los maestros dominicanos que sean temporalmente relevados de las aulas participarían inicialmente en el proceso, observando y aprendiendo las nuevas metodologías, para conocer cómo se desarrolla esta experiencia y adquirir nuevas herramientas pedagógicas.

Posteriormente podrían permanecer temporalmente fuera de las aulas, manteniendo su salario y sus derechos laborales, mientras los docentes internacionales asumen la enseñanza directa y los maestros dominicanos continúan su proceso de capacitación y preparación para reincorporarse.

Es decir, nadie perdería su empleo ni su salario por participar en este proceso. Lo que estaríamos haciendo es invertir en la formación del maestro y, al mismo tiempo, mejorar la educación de nuestros estudiantes.

La propuesta plantea que en aproximadamente dos años podríamos producir una transformación significativa en los resultados educativos, tomando como referencia experiencias desarrolladas en otros países de la región.

El objetivo es muy concreto: que nuestros niños aprendan a leer correctamente, lean con fluidez y, sobre todo, comprendan lo que leen.

Y que esa mejoría se refleje también en matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales y las demás asignaturas. Naturalmente, traer 10,000 docentes tiene un costo.

Hay que pagar sus salarios, proporcionarles alojamiento, transporte y las condiciones necesarias para trabajar.

Pero el Ministerio de Educación maneja un presupuesto cercano a RD$400 mil millones.

Entonces la pregunta es: ¿qué mejor inversión puede hacer el país que invertir directamente en mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de nuestros niños? No podemos seguir aumentando el presupuesto educativo sin conseguir una transformación proporcional en los resultados.

El éxito de la educación no se mide solamente por cuánto dinero se gasta. Se mide por cuánto aprenden nuestros estudiantes.

Por eso hacemos nuevamente este llamado al Ministerio de Educación: estudien esta propuesta, evalúen el componente docente de esta universidad de Costa Rica, hagan un programa piloto y midan los resultados. Si funciona, ampliémoslo.

Porque la República Dominicana no puede continuar resignándose a los últimos lugares. Nuestros niños merecen una educación de primera.

Y para lograrla tenemos que comenzar por tener maestros cada vez mejor preparados para enseñar. No podemos esperar otros diez años. Hay que comenzar ahora

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