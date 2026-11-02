CONEP saluda elección de los nuevos integrantes de la SCJ y reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional

Santo Domingo, R.D.- El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) saluda la elección de los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), realizada por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), y reconoce la relevancia de esta decisión para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y del Estado de derecho en la República Dominicana.

La organización empresarial felicita al magistrado Justiano Montero Montero por su elección como presidente de la Suprema Corte de Justicia, así como a los magistrados Arelis Socorro Ricourt Gómez, Diomede Ydelfonso Villalona Guerrero, Antonia Josefina Grullón Blandino, Amauri Antonio Pimentel Fabián, Julio César Emilio Canó Alfau y Ylona María de la Rocha Camilo, por su escogencia para integrar el máximo tribunal del Poder Judicial.

El CONEP valora que este proceso de selección constituye una oportunidad para continuar fortaleciendo la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia, a través de una judicatura comprometida con la independencia, la integridad, la excelencia técnica y el respeto a la Constitución y las leyes.

La organización empresarial considera que contar con una Suprema Corte de Justicia sólida, independiente y eficiente es fundamental para garantizar la seguridad jurídica, promover un clima favorable a la inversión y contribuir al desarrollo económico y social sostenible de la nación.

Asimismo, el CONEP reconoce el papel del Consejo Nacional de la Magistratura en el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y destaca la importancia de que los procesos de selección de los jueces de las altas cortes continúen sustentándose en criterios de mérito, trayectoria profesional, integridad e independencia.

En ese sentido, el gremio empresarial reitera su compromiso con el fortalecimiento de las instituciones democráticas y con una administración de justicia que garantice la igualdad ante la ley, la protección de los derechos y la confianza de todos los ciudadanos.

El CONEP expresa sus mejores deseos de éxito a los magistrados seleccionados en el ejercicio de sus funciones y confía en que su experiencia, compromiso y vocación de servicio contribuirán al fortalecimiento del Poder Judicial y de la institucionalidad democrática de la República Dominicana.

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