PARLACEN y Congreso Nacional impulsan integración financiera regional y destacan sistema que permite transferencias más rápidas y económicas entre República Dominicana y Centroamérica

Santo Domingo, República Dominicana. – En el marco del Foro Regional de Macroeconomía y Sistema Financiero del SICA, el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) presentó el Sistema de Interconexión de Pagos (SIPA), una herramienta que permite realizar transferencias electrónicas de manera más rápida, segura y económica entre República Dominicana y los países de Centroamérica, beneficiando a ciudadanos, emprendedores y empresas, al tiempo que fortalece el comercio, la inversión y la inclusión financiera regional.

La actividad fue encabezada por el presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; la presidenta del PARLACEN, Karla Gutiérrez; el vicepresidente de la Junta Directiva del PARLACEN, Jesús Batista; la secretaria de la Junta Directiva, Socorro Monegro; y la presidenta de la Comisión de Macroeconomía y Finanzas del PARLACEN, Krimilda Acosta San Miguel.

Asimismo, participaron Luis Castillo, secretario de la Comisión de Macroeconomía y Finanzas del PARLACEN; y Esmeralda Mancebo, miembro de dicha comisión, así como autoridades nacionales, representantes de organismos financieros regionales, del sector bancario y del ámbito económico.

Durante la apertura, Ricardo de los Santos resaltó la importancia de generar espacios de diálogo que contribuyan al fortalecimiento institucional y a la construcción de soluciones conjuntas para los desafíos económicos de la región. De su lado, Alfredo Pacheco destacó que el SIPA constituye una infraestructura moderna que optimiza las transferencias transfronterizas y facilita el comercio, el turismo y la integración económica.

La presidenta del PARLACEN, Karla Gutiérrez, enfatizó que la integración regional es una necesidad estratégica para enfrentar los retos económicos globales y promover el desarrollo sostenible, subrayando la importancia de mantener la estabilidad macroeconómica y fortalecer los mecanismos de cooperación entre los países miembros.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Macroeconomía y Finanzas del PARLACEN, Krimilda Acosta San Miguel, explicó que el foro tuvo como objetivo generar propuestas y promover el intercambio de experiencias sobre integración financiera, estabilidad macroeconómica y sistemas de pago regionales. Asimismo, el vicepresidente del PARLACEN, Jesús Batista, destacó avances concretos de la integración regional, como la compra conjunta de medicamentos durante la pandemia y la eliminación de cargos de roaming, iniciativas que han beneficiado a más de 60 millones de ciudadanos de la región.

En la conferencia magistral, el economista Raúl Hernández Báez abordó los desafíos que enfrenta la estabilidad macroeconómica en un contexto internacional marcado por la inflación, las tensiones geopolíticas y los efectos del cambio climático.

Durante el panel sobre arquitectura financiera regional, Rosanna Ruiz, presidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), resaltó el papel del sistema bancario como motor del crecimiento económico, la inclusión financiera y el fortalecimiento de la integración regional.

Por su parte, Odalis F. Marte Alevante, secretario ejecutivo del Consejo Monetario Centroamericano (CMCA), presentó el Sistema de Interconexión de Pagos (SIPA) como una solución innovadora que permite realizar transferencias entre República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica de forma ágil, segura y a menor costo. Explicó que el sistema permite enviar recursos entre los países participantes por una tarifa aproximada de cinco dólares por transacción, independientemente del monto transferido, convirtiéndose en una alternativa eficiente para el comercio regional, el envío de remesas y las transferencias personales o empresariales.

Asimismo, destacó que todas las entidades bancarias de la República Dominicana participan en esta iniciativa, lo que amplía significativamente su alcance y facilita el acceso de los usuarios a este mecanismo regional de pagos. Señaló que el SIPA fortalece la integración financiera regional al simplificar las operaciones transfronterizas y reducir los costos asociados a las transferencias internacionales.

Asimismo, el director por República Dominicana ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Pável Isa Contreras, y el representante de la Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD), Iván Carvajal, abordaron la importancia del financiamiento regional y del fortalecimiento de los mercados de capitales como herramientas para impulsar la competitividad y la integración económica.

Como parte del acto, el PARLACEN otorgó la Medalla al Mérito Parlamentario Centroamericano al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, en reconocimiento a su respaldo a los esfuerzos de integración regional.

Al concluir la jornada, las autoridades coincidieron en que la integración económica y financiera constituye un pilar fundamental para el desarrollo sostenible de la región, destacando iniciativas como el SIPA y el fortalecimiento de los mecanismos de financiamiento regional como pasos concretos hacia una Centroamérica y un Caribe más competitivos, conectados y prósperos.

Visited 24 times, 6 visit(s) today