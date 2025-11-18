- Publicidad -
PALLADIUM HOTEL GROUP REABRIRÁ GRAND PALLADIUM BÁVARO RESORT & SPA CON DOS CONCEPTOS EXCLUSIVOS

El icónico resort de Punta Cana presentará las propuestas Grand Palladium Select Collection y Family Selection at Grand Palladium Bávaro Resort & Spa, fortaleciendo la oferta de lujo familiar y premium en el Caribe.

PRIMICIAS DIGITAL18 de noviembre de 2025
Palladium Hotel Group, a través de su reconocida marca Grand Palladium Hotels & Resorts, anunció la renovación integral del Grand Palladium Bávaro Resort & Spa, uno de los destinos insignia de la hospitalidad en Playa Bávaro. El complejo reabrirá sus puertas a partir de la segunda quincena de diciembre de 2025, presentando una experiencia completamente transformada que integrará dos nuevos conceptos de servicio: Grand Palladium Select Collection y Family Selection at Grand Palladium Hotels & Resorts.

La renovación del Grand Palladium Bávaro Resort & Spa representa un importante impulso para el turismo dominicano y regional generando empleos, fortaleciendo la cadena de valor del sector hotelero y consolidando la imagen del país como destino global de hospitalidad de alta calidad.

“Con esta renovación reafirmamos nuestro compromiso de largo plazo con la República Dominicana como destino turístico de clase mundial. Queremos seguir ofreciendo experiencias que reflejen la calidez de la hospitalidad dominicana, acompañadas del más alto estándar de servicio internacional”, afirmó Jesús Sobrino, CEO de Palladium Hotel Group.

Grand Palladium Select Collection y Family Selection at Grand Palladium Bávaro Resort & Spa cuentan con una inversión estimada de US$61.5 millones, la renovación busca elevar el estándar de lujo y confort en la región, reafirmando el compromiso del grupo con la innovación hotelera y el posicionamiento de Punta Cana como referente del turismo premium del Caribe.

Este nuevo concepto redefine el viaje de alto nivel con un enfoque en la gastronomía gourmet, el servicio personalizado y el entretenimiento de autor. Tras su exitoso debut este año en Grand Palladium Select Costa Mujeres (México) y Grand Palladium Select Palace Ibiza (España), la colección se expandirá con Grand Palladium Select Bávaro y Grand Palladium Select White Sand (México).

“Este proyecto refuerza la competitividad del país en el mercado global y amplía las opciones de personalización para los viajeros que eligen el Caribe.”, añadió  Sobrino.

Como parte de su filosofía de hospitalidad inclusiva, los huéspedes también tendrán acceso a las instalaciones de los otros alojamientos de la marca dentro del complejo: Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa y Grand Palladium Palace Resort & Spa.

Uno de los grandes atractivos será la incorporación del primer club Family Selection at Grand Palladium Hotels & Resorts fuera de México, hasta ahora presente únicamente en Cancún, Riviera Maya y Vallarta. Esta propuesta VIP para familias pone a los más pequeños en el centro de la experiencia y ofrece amenidades exclusivas como un lobby privado, el restaurante The Nest, la piscina y pool bar Es Niu, una tienda dentro del área de piscina especialmente diseñada para las familias, zona exclusiva en la playa, servicio de mayordomía, kit de bienvenida Family Boss, acceso a áreas infantiles y, para los adultos, acceso al hotel solo para adultos TRS Turquesa Hotel.

Con esta apertura, Palladium Hotel Group reafirma el carácter versátil de su marca Grand Palladium Hotels & Resorts, al ofrecer múltiples conceptos dentro de un mismo destino. Punta Cana se consolida, así como una de las locaciones más completas del grupo, al reunir todas las experiencias All Inclusive de la compañía: TRS Hotels, Grand Palladium Hotels & Resorts, junto con conceptos como Family Selection y Grand Palladium Select Collection. Esta diversidad de productos permite a cada viajero personalizar al máximo su estadía, creando una experiencia única e inolvidable.

 

Sobre Palladium Hotel Group

Palladium Hotel Group es una cadena hotelera española con más de 50 años de experiencia, propiedad de Grupo Empresas Matutes (GEM). El grupo opera más de 40 hoteles y más de 13.000 habitaciones, distribuidos en ocho países: España, México, República Dominicana, Jamaica, Italia, Brasil, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos, y gestiona 11 marcas: TRS Hotels, Grand Palladium Hotels & Resorts, Palladium Hotels, Fiesta Hotels & Resorts, Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, The Unexpected Hotels, Only YOU Hotels, BLESS Collection Hotels, The Site Hotel Ibiza, la marca Hard Rock Hotels bajo licencia con tres hoteles en Tenerife y Marbella y la marca efímera 45 Times Hotels. Palladium Hotel Group se caracteriza por su filosofía de atención a su equipo humano y de ofrecer a sus clientes un alto nivel de calidad en sus productos y servicios. www.palladiumhotelgroup.com

