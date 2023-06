PALABRAS PRONUNCIADAS POR HÉCTOR MARTÍNEZ FERNÁNDEZ EN EL PRIMER ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE ESTEBAN DÍAZ JÁQUEZ (Club Universitario, 11 de junio, 2023)

Un saludo cariñoso a los hijos de Estaban aquí presentes.

Compañeras y compañeros

En palabras de Marco Tulio Cicerón, famoso escritor y orador de la antigua Roma: “Los hombres se asemejan a los dioses cuando hacen el bien a la humanidad”.

A este respecto, me apresuro a señalar que nuestro Esteban no necesita ser endiosado; si bien la humanidad a la que consagró su vida patentiza un esfuerzo consistente por hacer el bien a los demás; por alcanzar metas de bienestar para la República Dominicana….

Animal político desde temprana edad, enfrentó y sufrió los rigores de la represión desbocada, con la gallardía de un ser superior.

En un medio plagado por el caza de nombradía, nuestro Filo nunca fue penetrado por el afán de proyección individual. Si algún protagonismo le cabe, es el de la sencillez y la humildad.

Con el aval de mi larga y personal relación fraterna con Esteban, pondero entre las virtudes del dirigente: su temperamento apacible y exigente a la vez; su nobleza natural; su razonamiento coherente y profundo; su capacidad de resiliencia; su predisposición para el trabajo político, y su fe en el advenimiento de un mundo mejor.

Tras salir de La Victoria, en 1974, Esteban y yo compartimos cuarto en la calle Cotubanamá, detrás de Seguros San Rafael. Allí analizábamos cada noche los acontecimientos políticos, y dormíamos juntos en la misma cama.

Más adelante, cuando el PTD obtuvo una oficina, muy reservada, en la calle Luperón con Arz. Meriño, Esteban, el Gordo Oviedo, González Espinosa y yo pasábamos largas horas preparando el periódico Lucha Obrera; redactando notas y artículos para la prensa.

Les cuento que una vez, luego de preparar el periódico, me llevé el original para la casa, en la calle Pina, para, conforme a lo acordado con Miguel Cocco, entregárselo en horas de la noche, en la Editora Alfa y Omega. Mientras hacía hora para cumplir con la encomienda acostumbrada, Bandido -así se llamaba el perro que tenía-, destruyó parte del original, incluyendo la portada.

Preocupado en extremo, recogí lo salvable del periódico, y corrí de nuevo a la oficina, donde había dejado a Esteban.

Grata fue mi sorpresa ante la tranquilidad con que el compañero y hermano asumió el incidente….

Durante dos días trabajamos en enmendar los destrozos y entregar el original a Miguel Cocco, para su impresión. En la semana siguiente, yo regalé a Bandido.

La vida ejemplar del compañero Esteban debería grabarse en el corazón de los dominicanos, mujeres y hombres, que luchan por una patria más incluyente y plural.

¡Mantener incólume el compromiso de conservar vivo su legado revolucionario, y alcanzar los objetivos que normaron su vida, es un desafío patriótico de cada uno de nosotros!

Permítanme concluir estas palabras con unos versos del Poema para mi muerte, de Julia de Burgos, conocida escritora puertorriqueña, y ardiente defensora de los derechos de la mujer:

Incorporarme el último, el integral minuto,

y ofrecerme a los campos con limpieza de estrella

doblar luego la hoja de mi carne sencilla,

y bajar sin sonrisa, ni testigo a la inercia.

Que nadie me profane la muerte con sollozos,

ni me arropen por siempre con inocente tierra;

que en el libre momento me dejen libremente

disponer de la única libertad del planeta.

Gracias