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Nacionales

Pacheco enumera iniciativas de ley claves que serían aprobadas en esta legislatura

PRIMICIAS DIGITAL17 de marzo de 2026
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Santo Domingo.- El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, informó que en el Congreso Nacional se acerca una ola de aprobaciones de leyes claves que están pendientes y que son importantes para el ordenamiento y desarrollo del país.

Entre estas, el legislador resaltó la del Código Civil, la nueva ley orgánica de Deportes, la ley de Agua, la de Ciberseguridad, la reforma al Código de Trabajo y la ley de Alerta RD, aprobada en primera lectura en la recién iniciada legislatura.

También, se proponen conocer y aprobar la ley de alimentación escolar, la ley de revalorización de inmuebles, la modificación de la Ley Electoral, la ley sobre salud mental, y la de debates electorales y una ley que cree las garantías recíprocas, entre otras.

Pacheco dijo que, para la aprobación de ese conjunto de leyes, se trabaja en la búsqueda de consensos entre el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional y que próximamente se hará un anuncio sobre los acuerdos alcanzados.

Aspiraciones políticas
Al participar en una entrevista en el programa Hoy Mismo, de Color Visión, el alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se refirió a sus aspiraciones políticas de cara al proceso de renovación dirigencial de esa organización, pautado para el presente año, así como de cara al proceso electoral de 2028.

Expresó que entre la candidatura a la Secretaria General del PRM y la de alcalde del Distrito Nacional, prefiere la última.

“Tengo que ser responsables y decirlo, si a mí me ponen a elegir entre la Secretaria General y la candidatura a la alcaldía del Distrito Nacional, yo prefiero la alcaldía y por eso no estoy lanzado a las calles, porque tengo que ponderarlo bien”, expresó.

Señaló que todo parece indicar que a lo interno del PRM, su figura tiene la más alta valoración para mantener la dirección de la plaza municipal de la Capital.

Aclaró que ha sido un político desprendido, respetuoso de los consensos, en pos de mantener la unidad partidaria.

“Con el paso del tiempo y la experiencia acumulada he aprendido en la vida que nada me desvive. Políticamente estoy realizado y lo que venga lo asumo y si no viene nada también trabajaré por mi partido”, enfatizó.

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