ORLANDO SIEMPRE ORLANDO

Hoy, 18 de marzo visité la tumba de Orlando Martínez, donde reposa junto a sus padres y otros familiares.

Hace 51 años, un 17 de marzo del año 1975 en la tarde, el cielo estaba muy gris y triste, igual que el pueblo que lo acompañó.

Al visitarlo hoy, tuve un sentimiento encontrado del día que lo llevamos a su última morada, y aún queda en la mente de ese afligido día que embargó a todo el pueblo dominicano, un ser humano que nunca ha muerto, siempre presente sus Microscopios, un instrumento de primer orden en el debate de las ideas, causa y principios, lo defendía sin importar el riesgo que corría.

ORLANDO, ¡mártir del periodismo! constituye un paradigma de abnegación, decoro e integridad para la presente y futuras generaciones, que su aporte no quede en vano y sirva para la construcción de un sociedad más justa y participativa. OmarVG

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