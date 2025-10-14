ONU Turismo reconocen a David Collado como el mejor ministro de Las Américas.

SANTO DOMINGO. – La Organización Mundial del Turismo, ahora ONU-Turismo reconoció este este miércoles a David Collado como el ministro de Las Américas por su liderazgo visionario y transformador en el sector.

Este galardón, de carácter inédito e institucional, reconoce la destacada labor del ministro Collado en la promoción del turismo como motor de desarrollo económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental en la región de América Latina y el Caribe.

La iniciativa forma parte del nuevo programa de ONU-Turismo que busca destacar a figuras públicas que, desde sus funciones, impulsan políticas y acciones concretas con un impacto significativo en la industria turística.

El reconocimiento subraya la gestión innovadora de Collado, su enfoque en alianzas público-privadas y su contribución al posicionamiento internacional de la República Dominicana como uno de los destinos turísticos más importantes del continente.

La entrega del reconocimiento fue realizada por la secretaria ejecutiva de ONU Turismo, Natalia Bayona, quien valoró la gestión de Collado al frente del ministerio de Turismo de República Dominicana.

En el marco del Conversatorio Internacional sobre Cooperación Turística, también se llevó a cabo la firma de una carta de intención entre el ministerio de Turismo de República Dominicana y la Secretaría Nacional de Turismo de la República del Paraguay (SENATUR), mediante el cual se formaliza la participación de la República Dominicana como país socio invitado de honor en la Feria Internacional de Turismo del Paraguay (FITPAR) 2026.

El acuerdo fue suscrito por el ministro de Turismo de la República Dominicana, David Collado, y la ministra de Turismo de Paraguay, Angie Duarte de Melillo. El documento reafirma el compromiso mutuo de fortalecer los lazos de cooperación bilateral en el ámbito turístico.

La participación dominicana en FITPAR 2026 representa una plataforma clave para proyectar su oferta turística en el mercado suramericano, fomentar el intercambio cultural y comercial, y consolidar su posición como destino líder en la región.

Esa alianza también abre nuevas oportunidades para el desarrollo de iniciativas conjuntas, la promoción de inversiones y la colaboración entre sectores públicos y privados.

Nota

República Dominicana, en su calidad de presidenta de la Comisión Regional de las Américas de ONU Turismo, organizó el Conversatorio sobre la Política y Estrategia de Sostenibilidad Turística de la República Dominicana, con el respaldo de ONU Turismo. En el evento participaron ministros de turismo de las Américas, autoridades internacionales, expertos en sostenibilidad, y representantes del sector privado y académico.

Además de Collado participaron en el conservatorio Morena Valdez, ministra de Turismo de El Salvador, Angie Duarte de Melillo, ministra de Turismo de Paraguay, Mateo Estrella, ministro de Turismo de Ecuador.

Además, estuvieron presente Natalia Bayona, secretaria ejecutiva de ONU Turismo, Gustavo Santos, director regional para las Américas de ONU Turismo, Jaime Miyaki, director de Cooperación Técnica de ONU Turismo y Oscar Rueda, director de Turismo del Banco Latinoamericano de Desarrollo (CAF)

Cabe destacar que ONU Turismo es el organismo especializado del sistema de Naciones Unidas encargado de promover un turismo responsable, sostenible y accesible para todos. Su misión es fomentar el desarrollo del turismo como motor de crecimiento económico, inclusión social y protección ambiental, apoyando a los países miembros en la formulación de políticas públicas, el fortalecimiento institucional y la cooperación internacional.