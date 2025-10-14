ONAPREP y la JAD firman acuerdo de colaboración para impulsar programas de reinserción social y productiva en el sistema penitenciario

La Junta Agroempresarial Dominicana, Inc. (JAD) y la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (ONAPREP) firmaron un Acuerdo de Colaboración con el objetivo de desarrollar programas de formación y producción agropecuaria dirigidos a personas privadas de libertad en la República Dominicana.

El Acuerdo fue firmado por Roberto Santana, director de la ONAPREP; Osmar C. Benítez, presidente ejecutivo de la JAD; y Roberto Serrano, presidente del Consejo de Directores de la entidad, en un acto realizado en la sede de la JAD.

A través de esta alianza, ambas instituciones unirán esfuerzos para implementar programas de capacitación en temas productivos y agroforestales, así como proyectos de hidroponía, acuacultura, viveros, frutales, avicultura y reforestación en distintos centros penitenciarios del país.

Asimismo, el convenio contempla la participación de personas privadas de libertad que se encuentren en fase de medio libre, quienes podrán integrarse a diversas actividades productivas supervisadas, contribuyendo así a su proceso de rehabilitación e inserción social.

Durante la firma, el presidente ejecutivo de la JAD, Osmar C. Benítez, expresó que “el sector agroempresarial reafirma su compromiso con el desarrollo social del país, apoyando iniciativas que promueven la capacitación técnica y la creación de oportunidades para todos los dominicanos”.

En tanto que el director de la ONAPREP, Roberto Santana, destacó que el apoyo y vigilancia al proceso de Reforma Penitenciaria por parte de las diversas entidades de la sociedad, es una de las garantías de estabilidad en los Centros Penitenciarios y un antídoto efectivo contra la corrupción y contra la utilización de esos recintos para la comisión de delitos, contribuyendo a la vez con la seguridad ciudadana.

El acuerdo tendrá vigencia indefinida y establece la creación de una Comisión Interinstitucional compuesta por representantes de ambas entidades, encargada de coordinar, supervisar y evaluar los programas y proyectos derivados de esta cooperación.

Con este Convenio, la ONAPREP y la JAD ratifican su compromiso de trabajar de manera conjunta por la reinserción social y el desarrollo sostenible, fortaleciendo los lazos entre el sistema penitenciario y el sector productivo nacional.