Nacionales

Obras Públicas cerrará este sábado por dos horas el Puente Flotante para dar paso a embarcación

PRIMICIAS DIGITAL19 de septiembre de 2025
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informa a la ciudadanía que el Puente Flotante será cerrado al tránsito vehicular este sábado durante dos horas, para permitir la entrada de una embarcación.
El cierre se realizará a partir de las 10:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía, a fin de facilitar el ingreso del buque MV Atlantic, IMO: 8002731.
El MOPC exhorta a los conductores y usuarios habituales de esta vía que conecta al Distrito Nacional con Santo Domingo Este, a tomar las previsiones necesarias y utilizar rutas alternas para evitar contratiempos durante el horario indicado.
La disposición forma parte del protocolo de coordinación marítima que garantiza la seguridad tanto de la navegación como de quienes transitan por esa estructura.
Obras Públicas reafirma su compromiso con una movilidad segura, ordenada y eficiente para todos los ciudadanos.
