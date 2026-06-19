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Nacionales

Obras Públicas anuncia hará cierre temporal del Puente Flotante este sábado

PRIMICIAS DIGITAL19 de junio de 2026
1 1 minuto de lectura
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que este sábado 13 de junio será cerrado de forma temporal al tránsito vehicular el Puente Flotante sobre el río Ozama, en horario de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, para permitir el paso de una embarcación.
La institución explicó que la medida responde a que estará entrando la embarcación M/V Isla Mujeres a las instalaciones de Joseph Industrial Development Corp.
El Puente Flotante, que conecta el Distrito Nacional con el sector Villa Duarte, en el municipio Santo Domingo Este, permanecerá fuera de servicio durante ese intervalo, por lo que se exhorta a los conductores a tomar precauciones.
Como rutas alternas, el MOPC recomienda utilizar los puentes Matías Ramón Mella, Juan Pablo Duarte y Juan Bosch, para desplazarse entre Santo Domingo y Villa Duarte, en ambos sentidos.
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