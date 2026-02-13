OBISPO MANUEL RUIZ SOLICITA A ANTIGUA ORDEN NO TERMINAR MARCHA EL DOMINGO EN CASA DE LA VÍCTIMA EN LOS MINA

SANTO DOMINGO ESTE.- El obispo de la Diócesis Stella Marís, de Santo Domingo Este, Manuel Ruiz, se reunió este viernes con Anyelo Vásquez, que preside la Antigua Orden, a fin de que reflexione sobre la posibilidad de que realice su marcha este domingo 15 como la tiene programada, pero no la concluya en la pequeña vivienda de la familia del jovencito que perdió la vida en un hecho trágico en el sector de Katanga, en Los Mina.

En el encuentro, estuvieron presentes el sacerdote Gregorio Alegría, así como miembros de la Policía Nacional, entre ellos el coronel, Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional y varios dirigentes de las juntas de vecinos.

“Ustedes tienen todo el derecho de hacer su actividad del próximo domingo, nunca le hemos pedido que no la realicen; si tienen el permiso oficial para hacerle, perfecto, pero hay un ritual del novenario que debemos respetar y espero así se haga”, dijo monseñor Ruiz. Apuntó que los videos de la actividad no mienten sobre lo que allí se trató.

Afirmó que, “lo único que solicitamos, de la mejor manera, que no la termine en la casa de la madre, que está ubicada en una calle sin salida, el lugar es pequeño”, insistió. La iglesia ha venido dando acompañamiento a los familiares en estos días.

Recordó que la Antigua Orden Dominicana tiene su agenda de trabajo, la cuál respeta, pero todo debe realizarse en el marco de las leyes dominicanas.

Monseñor Manuel Ruiz pidió a Anyelo Vásquez que se ha ganado un espacio en la sociedad y que su liderazgo lo consolide realizando sus actividades apegado a la ley y que sus acciones no se les vayan de la mano por dos tres que se cuelen en sus eventos.

Anyelo Vásquez, de la Antigua Orden, dijo en tono firme que hará la actividad, aunque irá al final con una comisión a la residencia del jovencito.

El pasado seis de este mes, un joven dominicano de 14 años de edad murió, supuestamente a manos de dos nacionales haitianos en Los Minas, sector de Santo Domingo Este (SDE), por motivos pasionales.

El Obispo de Santo Domingo Este, Manuel Ruíz, junto al presidente de la Antigua Orden Dominicana, Anyelo Vásquez, el sacerdote Gregorio Alegría y uno de los comandantes de la zona.

