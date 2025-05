NY: Realizan CEO Talk Innovation con destacadas empresas

NUEVA YORK.- La ciudad de Nueva York se convirtió el domingo en el epicentro de la visión, estrategia y liderazgo empresarial con la celebración de CEO Talks Innovation – Limited Edition, una experiencia multisensorial que reunió a más de 150 empresarios, ponentes internacionales y agentes de cambio bajo el lema “Las Reinas del Juego”.

El evento, liderado por la estratega de negocios y comunicación corporativa Indhira Báez, tuvo lugar en Maestros NYC y se desarrolló como una plataforma exclusiva para potenciar el pensamiento estratégico, la innovación sostenible y la conexión entre líderes latinos de alto impacto.

Durante la jornada, se presentó contenido de alto nivel distribuido en ponencias, paneles y espacios de networking cuidadosamente diseñados. Uno de los segmentos más esperados fue el One on One con la reconocida experta española Marta Iranzo, CEO de NEXIA y presidenta de EVAP-BPW Valencia, quien abordó temas clave sobre Employer Branding y liderazgo organizacional.

En esta edición especial participaron destacados conferencistas como Armida Peña, Cristy Moya, Karen Espinal, Sojey Fernández, Mayuri Hidalgo, Rossy Escotto, Jackie Alemán, Alejandrina Veras y Marbel Lugo, quienes compartieron herramientas reales para transformar negocios a través del servicio, la inversión, la comunicación estratégica y la cultura empresarial.

El panel masculino Man Ability brindó una perspectiva complementaria sobre mentalidad estratégica y liderazgo consciente. Este segmento contó con la participación de Nelson Rodríguez y Miguel Calzado, quienes abordaron el papel del liderazgo masculino en entornos de innovación y transformación.

Uno de los lanzamientos exclusivos del evento fue la CEO Box – Limited Edition, una suscripción sensorial diseñada para líderes, que incluye herramientas de marca, fragancias personalizadas, tarjetas de activación estratégica y beneficios especiales dentro del CEO Talks Club.

Banreservas, institución financiera líder en la República Dominicana, respaldó el evento como patrocinador oficial, reafirmando su compromiso con el impulso de empresarios dominicanos en el exterior y el fortalecimiento del liderazgo global.

CEO Talks Innovation – Limited Edition no solo ofreció una agenda de contenidos innovadores, sino que también activó los cinco sentidos de los asistentes a través de aromas, música en vivo, dinámicas de gamificación basadas en el ajedrez, y una atmósfera elegante y envolvente que consolidó su promesa: crear un nuevo lenguaje para los líderes del presente y del futuro.