Nelson Arroyo impulsa a la Aduana como motor de competitividad exportadora

Santo Domingo, RD. – El director general de Aduanas, Nelson Arroyo, reafirma el compromiso de la Dirección General de Aduanas (DGA) con el desarrollo y la competitividad del país, resaltando la importancia de los logros y desafíos en las exportaciones de la República Dominicana.

“No hay una República Dominicana competitiva sin exportadores fuertes, y no hay exportadores fuertes sin un Estado que facilite, acompañe y genere confianza, cuando las aduanas son ágiles y eficientes, la competitividad se multiplica; y cuando el exportador avanza, el país progresa. Este es el compromiso que hoy reafirmamos con ustedes”, estas declaraciones fueron dadas durante su exposición en el almuerzo de la Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO).

Arroyo detalló que las exportaciones totales se duplicaron en poco más de una década, alcanzando los US$14,000 millones en 2025 y representando el mayor generador de divisas con más del 30 % del total Nacional.

“El éxito de las exportaciones dominicanas no es una tarea exclusiva del Estado ni del sector privado, sino el resultado de una alianza público-privada eficaz. Más de US$36,000 millones exportados desde 2021, más de 500 nuevos exportadores y 366,000 contenedores movilizados es prueba de ello”, dijo.

En ese sentido, aseguró que digitalizar a Aduanas no es discurso tecnológico; es una decisión económica; donde cada proceso que se automatiza es menos tiempo perdido, menos costo logístico y más competitividad para el exportador dominicano.

Recordó que en DGA se han automatizado más de 90 servicios de los cuales ocho están, directamente, vinculados a los procesos de exportaciones, integrados en plataformas digitales que reducen los trámites presenciales, eliminan la duplicidad y aumentan la trazabilidad.

Así como, también, el desarrollo de la plataforma Aduana virtual, que integra trámites digitales, pago con tarjetas de crédito y una nueva aplicación móvil, todo orientado a facilitar la vida al exportador y multiplicar la competitividad Nacional.

Ante este dinamismo, el director general de la DGA enfatizó la transformación de Aduanas en un socio estratégico del sector exportador, priorizando tiempos, costos y predictibilidad.

La gestión de riesgo inteligente y la tecnología han elevado la eficiencia de los controles: el 96 % de las inspecciones ahora se realizan de manera no intrusiva, asegurando la integridad de la cadena logística sin obstaculizar el comercio.

Asimismo, el fortalecimiento del reconocimiento internacional es evidente con más de 700 empresas certificadas como Operador Económico Autorizado, de las cuales 20 pertenecen a ADOEXPO, consolidando a la República Dominicana como un socio confiable y seguro a nivel global.

De su lado, el presidente de Adoexpo, Karel Castillo valoró la disposición del director de la DGA de trabajar de manera articulada con el sector exportador desde el inicio de su gestión.

“Al final del día, todos estamos del mismo lado: el de un país que se conecta, genera oportunidades y demuestra que el trabajo conjunto nos permite llegar más lejos” afirmó Castillo.

Además, en la actualidad, el país exporta a 165 destinos y más del 60 % de las exportaciones corresponde a productos de alto valor añadido, como: dispositivos médicos, tabaco, cacao, manufacturas y farmacéuticos, fruto del empeño, la innovación y la resiliencia del sector privado dominicano y de la labor estratégica de ADOEXPO.

Entre 2021 y 2025, las exportaciones de ADOEXPO pasaron de aproximadamente US$3,500 millones a casi US$4,840 millones, registrando en el 2025 un crecimiento de más del 30 %respecto al año anterior.

En el almuerzo-conferencia estuvieron representantes de diferentes entidades como son: Magín Díaz, ministro de Hacienda y Economía; Luis Valdez, vicepresidente ejecutivo de Seguros Banreservas; Daniel Peña, viceministro de Comercio Exterior del MICM y Johannes Kelner, director ejecutivo del Consejo Nacional de Zonas Francas, entre otros.

Gerencia de Comunicaciones

7 de mayo de 2026

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