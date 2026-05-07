Banco Popular y FACCI entregan vivienda a niña paciente oncológica en Los Frailes

Santo Domingo, D.N. – El Banco Popular Dominicano, junto a la Fundación Amigos Contra el Cáncer Infantil (FACCI), entregó una vivienda a la niña Florelys González y a su familia, residentes en el sector Los Frailes, municipio Santo Domingo Este, como parte de las acciones conjuntas destinadas a mejorar la calidad de vida de pacientes infantiles con cáncer en situación de vulnerabilidad.

Como parte de su compromiso sostenido, el Banco Popular ha entregado dos viviendas a FACCI, organización sin fines de lucro dedicada a brindar acompañamiento integral a niños diagnosticados con cáncer y a sus familias, tanto durante el tratamiento como en su proceso de recuperación.

Un entorno digno para la recuperación

La niña Florelys González, de 9 años, fue diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda, tras recibir atención médica en distintos centros de salud y ser referida al área de oncología.

La madre de la paciente, Escarlin Escolástico, explicó que desde ese momento FACCI brindó un acompañamiento cercano a su familia, identificando no solo las necesidades médicas de la niña, sino también las condiciones sociales y habitacionales en las que residían.

Asimismo, señaló que una de las principales preocupaciones durante el proceso fue la falta de condiciones adecuadas en la vivienda, particularmente en términos de higiene y protección, elementos esenciales para el tratamiento y la recuperación de pacientes oncológicos.

Como respuesta a esta situación, FACCI evaluó el grado de vulnerabilidad de la familia y gestionó, junto al Banco Popular, el remozamiento de la vivienda, con el objetivo de garantizar un entorno seguro, funcional y digno para la niña y su núcleo familiar.

De manera complementaria, la entidad financiera donó una computadora portátil a la niña beneficiada, con el propósito de apoyar su desarrollo académico y facilitar la continuidad de sus estudios.

Apoyo integral a familias vulnerables

Esta iniciativa forma parte de la estrategia de sostenibilidad y banca responsable del Popular, orientada a generar impacto positivo en comunidades vulnerables y a respaldar programas que inciden de manera directa en la calidad de vida de las personas.

En ese contexto, la señora Mariel Bera, vicepresidenta del Área de Relaciones Corporativas y Banca Responsable del Popular, señaló que la entrega es un ejemplo de nuestro compromiso como organización, al apoyar iniciativas que impactan de manera directa la calidad de vida de familias en situación de vulnerabilidad.

Esta iniciativa forma parte del programa “Así vivo yo” de FACCI, orientado a dignificar las condiciones de vida de pacientes infantiles con cáncer, al considerar que un entorno adecuado es un componente esencial del tratamiento y la recuperación.

En ese sentido, la señora Alexandra Matos, presidenta de FACCI, indicó que este tipo de iniciativas transforma de manera integral la vida de las familias beneficiadas, al generar efectos positivos en su bienestar emocional, social y de salud. Asimismo, valoró el respaldo de las personas e instituciones que hacen posible este programa.

La entrega de esta vivienda representa un cambio significativo para Florelys González y su familia, al ofrecerles un espacio que promueve una mejor higiene, mayor seguridad y un entorno más favorable para la estabilidad emocional y el proceso de sanación.

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