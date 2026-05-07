EN OPERACIONES SIMULTÁNEAS INTERVIENEN DOS NARCOLANCHAS CON 1,295 PAQUETES DE PRESUNTA COCAÍNA Y MARIHUANA

Santo Domingo.- En una contundente y coordinada operación que reafirma el firme compromiso del Estado dominicano en la lucha frontal contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), efectivos de la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), organismos de Inteligencia del Estado, con el apoyo de la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS) y la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), coordinados por miembros del Ministerio Público, confiscaron un cargamento de 1,295 paquetes de presunta cocaína y marihuana, durante dos operaciones simultáneas ejecutadas en la provincia Pedernales.

La exitosa intervención, considerada una de las más relevantes de las últimas semanas fue desplegada a varias millas náuticas al Sur de las costas de la referida demarcación y evidencia la capacidad operativa, el alto nivel de respuesta táctica, así como la integración efectiva de las instituciones del Estado.

Las fuerzas de seguridad fueron alertadas sobre la presencia de dos embarcaciones que se desplazaban de manera sospechosa hacia aguas territoriales dominicanas, activándose de inmediato el protocolo de vigilancia y persecución por aire, mar y tierra, para interceptar ambas lanchas y capturar a sus tripulantes.

Como resultado del amplio despliegue operacional, en las costas de Pedernales, las unidades actuantes interceptaron una primera embarcación de aproximadamente 24 pies de eslora, equipada con motores de 100 caballos de fuerza, donde fueron arrestados dos hombres y confiscadas 16 pacas, conteniendo en su interior 314 paquetes de presunta cocaína y 89 de marihuana, para un total de 403 paquetes.

De manera simultánea, y en medio de una intensa persecución, las unidades mixtas, lograron neutralizar una segunda embarcación en las proximidades de las mismas coordenadas marítimas, ocupando otros 836 paquetes de presunta marihuana y 56 de cocaína, totalizando 892 paquetes. En esta intervención fueron arrestados un dominicano y un ciudadano venezolano.

“La neutralización simultánea de ambas narcolanchas constituye otra demostración del elevado nivel de coordinación, capacidad de respuesta y compromiso de las fuerzas de seguridad de la República Dominicana, que lograron apresar a cuatro individuos e incautar un total de 1,295 paquetes de presunta cocaína y marihuana en una misma operación combinada”.

El Ministerio Público y la DNCD han iniciado una profunda investigación para determinar si ambos casos guardan relación con una misma estructura criminal internacional y establecer la posible vinculación de otros individuos, a fin de apresarlos y ponerlos a disposición de la justicia.

Las autoridades ratificaron que continuarán fortaleciendo las operaciones de interdicción y persecución contra las redes del narcotráfico, como parte de la firme política de seguridad impulsada por el Gobierno dominicano para garantizar la protección de la soberanía, la paz y la seguridad nacional.

Los 1,295 paquetes de las sustancias fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), bajo estrictos protocolos de cadena de custodia, para determinar el tipo y peso exacto del cargamento.

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