Mujer dominicana dirige patrulla motorizada NYPD

NUEVA YORK.- La prensa hispana neoyorkina (NY1), bajo la firma de Angie Hernández, destaca la labor policial de la sargento dominicana Lauren Acosta, primera hispana, que supervisa las autopistas de la Gran Manzana, patrullando al conducir una motocicleta Harley-Davidson.

La sargento Acosta, quien llegó a los 21 años desde la República Dominicana a vivir con su abuela, su mayor inspiración porque la motivó a luchar por sus sueños, fue una mujer bien fuerte y eso yo admiraba de ella”, sostiene.

Precisa que, aunque no veía mujeres en esta unidad policial, y con el temor de manejar una motocicleta que pesa 850 libras, no se rindió, añadiendo “me gustan las motocicletas, siempre me han gustado y dije ´yo quiero llegar allá´, le encantaba ver a los policías en ellas, precisa.

“Voy a dar lo mejor de mí y a tratar de llegar allá. Si no puedo lo intenté, y si lo hago, bien, amén”, agregó.

“Lo hice, es un honor para mí servir en el NYPD, siempre he querido servir a mi país, más a este (EUA) que me ha adoptado.

Acosta supervisa a 10 oficiales, todos hombres ya que solo hay dos mujeres trabajando en esta unidad.

Sobre los accidentes críticos en las autopistas decide si el accidente necesita ser investigado y coordina con otras agencias para resolver el caso.

“Lo más difícil de todo es comunicarle a un familiar lo que ha pasado con sus seres queridos, porque nunca quieren ver eso”.

Para llegar a todo esto, desde que llegó a USA su puso a estudiar inglés, entró al Army y dos años después tomó el entrenamiento para ser policía en El Bronx.

Expresó “que esa fortaleza la mantiene trabajando cada día para poder inspirar a nuevas generaciones, especialmente, las mujeres, subrayando, sé persistente, fijar una meta y tratar de llegar allá y lo vas a lograr”, aconseja Acosta.