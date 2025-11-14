Modesto Reyes denuncia que deuda estatal lleva a Agrodosa a su peor crisis

El miembro de la Dirección Política y secretario de Desarrollo Rural de la Fuerza del Pueblo, Modesto Reyes, alertó que la Aseguradora Agropecuaria Dominicana (Agrodosa) atraviesa la crisis financiera más severa de su historia, poniendo en riesgo la protección agropecuaria del país.

Reyes informó que el Estado mantiene una deuda acumulada de alrededor de RD$1,000 millones con Agrodosa, situación que ha deteriorado su liquidez, afectando su capacidad de pago y provocando el retraso de compensaciones a miles de productores.

Denunció que desde hace más de cinco años Agrodosa no puede saldar compromisos con agricultores, especialmente del sector arrocero, donde ha perdido más del 90 % de la cartera de clientes, y en los productores de banano, alrededor del 70 %.

Advirtió también que la entidad enfrenta la pérdida del reaseguro, lo que agrava la exposición a riesgos y compromete la seguridad financiera del sistema. Las reaseguradoras internacionales han tenido que abandonar a la entidad por la incapacidad de pago.

Agrodosa arrastra pérdidas de ingresos superiores a los RD$500 millones anuales.

Reyes señaló que el Ministerio de Agricultura además ha dejado de transferir alrededor de RD$7 millones correspondientes al apoyo a gastos operativos de Agrodosa, profundizando el déficit institucional.

Explicó que ante este escenario, es seguro que la Superintendencia de Seguros intervenga la entidad, como ya se ha advertido públicamente, debido al creciente nivel de insolvencia y el incumplimiento de los estándares de solvencia que exige la Ley 146-02.

“El país no puede permitirse que el seguro agropecuario colapse. Esto afectaría la producción nacional, la estabilidad de miles de familias productoras y la seguridad alimentaria. Urgen correctivos, transparencia y voluntad estatal para honrar sus compromisos”, afirmó Reyes

