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Turismo

MITUR presenta estrategias de innovación turística a estudiantes de la University of Pennsylvania

Los jóvenes participaron en una conferencia sobre inteligencia de datos aplicada al turismo.

PRIMICIAS DIGITAL20 de marzo de 2026
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Santo Domingo, RD.  El Ministerio de Turismo acogió la visita académica, compuesta por 14 estudiantes del The Lauder Institute de la University of Pennsylvania (Wharton School & School of Arts and Sciences). Durante esta jornada de intercambio, los participantes tuvieron la oportunidad de profundizar en las estrategias e iniciativas que han consolidado al país como un referente turístico en la región.

La actividad, realizada en el salón multiusos del MITUR y coordinada por la Dirección de Formación y Extensión Comunitaria, permitió a los estudiantes conocer de manera integral el funcionamiento del sector turístico dominicano, con énfasis en el uso de la innovación y la inteligencia de datos para la toma de decisiones.

Durante el encuentro, los participantes asistieron a la conferencia “Data Intelligence in the Tourism Sector”, impartida por Liliana Cruz, directora de Inteligencia del MITUR, quien explicó cómo el análisis de datos permite identificar tendencias, optimizar estrategias y fortalecer la competitividad de los destinos turísticos.

Asimismo, destacó los altos niveles de satisfacción de los visitantes como un indicador clave del desempeño del sector. En la jornada también participaron Sakeydi de Jesús, de la Dirección de Estudios Económicos, y Melissa Mercedes, encargada del Departamento de Análisis de la Oferta de la Dirección de Inteligencia.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Manuel Pacheco, analista de la Dirección de Formación y Extensión Comunitaria, quien subrayó la importancia de estos espacios para fomentar el aprendizaje y el interés en el turismo como motor de desarrollo.

Como parte de la experiencia, los visitantes disfrutaron de una muestra cultural a cargo del ballet folklórico del MITUR, así como de una degustación de dulces típicos dominicanos, resaltando la riqueza cultural y gastronómica del país como pilares de su identidad turística.

Esta visita fortalece los vínculos académicos con instituciones internacionales y reafirma el posicionamiento de República Dominicana como un destino que integra innovación, cultura y desarrollo sostenible en su estrategia turística.

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