Ministro de Agricultura proclama en Brasil que República Dominicana avanza con determinación hacia “Hambre Cero al 2028”. Revela que fruto de ese compromiso hoy estamos ante una disminución histórica del 3.6 %

Brasil.– El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, proclamó ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que la República Dominicana avanza con paso firme hacia el cumplimiento de la meta presidencial “Hambre Cero al 2028”, al presentar en Brasilia cifras oficiales que evidencian una reducción histórica del hambre y la malnutrición en el país.

Durante su participación en la 39.ª Conferencia Regional para América Latina y el Caribe de la FAO, el funcionario afirmó que debido a ese compromiso y la visión del presidente Luis Abinader, como país hemos podido alcanzar una disminución histórica del 3.6 %, consolidando la tendencia a la baja desde el 8.7 % registrado en 2019, cifras estas que colocan al país en una de las reducciones más sostenidas de la subalimentación en la región.

“Quien sufre hambre no puede esperar. La lucha contra la subalimentación requiere decisiones firmes, coordinación intersectorial y ejecución sostenida, como la que llevamos en estos momentos en la República Dominicana, ya que como Gobierno, bajo la visión del presidente Luis Abinader, hemos adoptado como una de nuestras metas presidenciales el Hambre Cero al 2028”, aseguró Espaillat.

Manifestó que para tales fines se han articulado políticas públicas integradas en agricultura, salud, educación, protección social, hacienda y economía, alineadas con el Plan para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional 2026–2028, basado en políticas integradas, fortalecimiento de la producción nacional, estabilidad de precios y ampliación de la protección social, con el objetivo de garantizar alimentos suficientes, accesibles y nutritivos para toda la población.

Explicó además que el Gobierno ha consolidado programas orientados al aumento del ingreso familiar, la expansión de la protección social y el fortalecimiento de la producción agrícola nacional, junto a medidas para contener la inflación alimentaria, entre las que se encuentran:

“Aumento de 20 % al salario mínimo del sector privado no sectorizado, fijación de la remuneración mínima agrícola en RD$714.00 por jornada, incrementos salariales de hasta 30 % en sectores estratégicos como turismo, política de compra directa a productores locales para el Programa de Alimentación Escolar y los Comedores Económicos, los cuales pasaron de 35 a 134 centros operativos en todo el territorio nacional”, precisó.

Resaltó además como punto luminoso que el 89.6 % de los alimentos consumidos en el país se produce localmente, fortaleciendo la soberanía alimentaria y reduciendo la dependencia externa, la política de financiamiento a tasa cero a través del Banco Agrícola y créditos preferenciales para tecnificación agrícola, subsidios directos a fertilizantes para mitigar el impacto de los precios internacionales, así como el Programa de Alimentación Escolar, que beneficia a más de dos millones de estudiantes con menús frescos y productos locales.

Señaló también los aportes de la tarjeta “Aliméntate”, la cual alcanza a 1.5 millones de hogares vulnerables, y el fortalecimiento de mercados y ferias populares del Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) para estabilizar precios y garantizar acceso a alimentos básicos.

Asimismo, valoró el acompañamiento técnico de la FAO en el fortalecimiento de políticas de seguridad alimentaria, compras públicas a pequeños productores y alimentación escolar sostenible.

