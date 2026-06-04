Ministro de Agricultura destaca crecimiento de exportaciones de mango en apertura de Expo Mango 2026

Baní, Peravia.– El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, destacó que la República Dominicana proyecta exportar cerca de 10 millones de cajas de mango durante este año 2026, consolidando el crecimiento sostenido de uno de los principales rubros agrícolas de exportación del país.

Al participar en la inauguración de Expo Mango 2026, celebrada en Baní, el funcionario afirmó que el desempeño del subsector refleja el esfuerzo conjunto de los productores, el respaldo institucional y la incorporación de nuevas tecnologías e innovación agrícola.

“Ese crecimiento no solo genera divisas; también genera empleos, dinamiza las comunidades rurales y fortalece la economía nacional”, expresó.

Durante su intervención, Espaillat resaltó que Expo Mango se ha convertido en una plataforma clave para promover la producción, comercialización y exportación del mango dominicano, contribuyendo al posicionamiento internacional de una fruta que identifica a Baní y a la República Dominicana en los mercados globales.

Señaló que el mango dominicano constituye una verdadera marca país, gracias a la calidad alcanzada por los productores nacionales y al prestigio ganado durante décadas en importantes destinos de exportación.

En la actividad, Oliverio Espaillat valoró el respaldo que continúa brindando el Gobierno al sector agropecuario mediante políticas orientadas a la tecnificación, la innovación, la exportación y el desarrollo rural, con el objetivo de fortalecer la seguridad alimentaria y la competitividad nacional.

En tanto, el senador de Peravia, Julito Fulcar Encarnación, destacó la relevancia de esta actividad como una plataforma clave para proyectar la provincia a nivel nacional e internacional.

“Esta feria representa el principal canal de conexión de Peravia con la República Dominicana y el mundo”, expresó el legislador, al subrayar que el evento se consolida como un espacio de encuentro familiar que integra cultura, gastronomía y producción agrícola.

Asimismo, recordó que la celebración se realiza en un contexto favorable, tras la promulgación de la Ley 36-25 que declara a Baní como “capital del mango”, así como la presentación del Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible de la provincia.

De su lado, el presidente del Comité Organizador, Onésimo Mejía, afirmó que Expo Mango 2026 refleja el potencial productivo del país y el impacto del cultivo en la economía nacional.

“No inauguramos solo una feria, sino una declaración de lo que somos capaces como país”, señaló. Indicó además que el sector cuenta con más de 150,000 tareas sembradas, más de 2,100 productores y exportaciones que superaron los 34 millones de kilogramos en 2025.

El presidente del Clúster del Mango Dominicano, Rafael Leger, reconoció los aportes del Osmar Benítez al desarrollo del sector, destacando su rol en la expansión del mercado, especialmente en Estados Unidos.

“Gracias a su apoyo, hemos impulsado el crecimiento del mango dominicano en los últimos años”, afirmó.

Leger valoró además la existencia de una de las plantas de procesamiento más avanzadas del Caribe, lo que ha contribuido a elevar la competitividad del producto en el ámbito internacional.

En el evento estuvieron presentes el ministro de Agricultura de Guyana, Zulfikar Mustapha; Hipólito Mejía, expresidente de la República; el presidente ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), Osmar C. Benítez; la gobernadora de Peravia, Ángela Yadira Báez; Juan Carlos Guzmán, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Peravia; representantes de PROMANGO, así como funcionarios del Ministerio de Agricultura, autoridades nacionales, provinciales y municipales, además de productores, exportadores y empresarios del sector agropecuario.

Expo Mango 2026 es organizada por el Clúster del Mango (PROMANGO) y reúne a productores, exportadores, empresas, instituciones y visitantes en torno a una de las actividades agrícolas más importantes de la región Sur.

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