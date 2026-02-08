Ministro afirma que reforma del Código de Trabajo ha sido debatida lo suficiente y debe ser aprobada

El ministro de Trabajo, doctor Eddy Olivares, advirtió que la reforma del Código de Trabajo ha sido debatida suficientemente en la inmensa mayoría de los aspectos de interés, por lo que se debe ir aterrizando con una decisión concreta.

Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, asegura que no tiene duda de que el país va a tener un Código de Trabajo reformado.

Manifestó que la cesantía es de los temas que en lo que se ha trancado la reforma, debido a que los trabajadores no admiten la posibilidad de que sea tocada y los empresarios en principio hablaban de quitarla, pero luego han expresado que no y que estaban conscientes de que eso no podía ocurrir.

Olivares observó que al final es una responsabilidad del Congreso Nacional, sobre todo de la Cámara de Diputados, porque ya el Senado aprobó el proyecto en las dos lecturas correspondientes.

“Por lo tanto ahora el peso de esa reforma recae en la Cámara de Diputados, de modo que ahí se reiniciará a partir del 27 de febrero, y espero que se apruebe lo antes posible”, enfatizó.

Considera que el mercado laboral requiere un Código acorde con este tiempo y, sobre todo, diferente que al que está en vigencia en un mundo distinto al aprobado en 1992.

“Es una gran reforma. La gente se enfoca en el tema de la cesantía, pero la cesantía es un tema dentro de la reforma. Es un texto dentro de la reforma de gran trascendencia, pero el 90 y más del 90% de esa reforma fue consensuada y es conveniente, muy conveniente, para el sector empresarial, muy conveniente para los trabajadores y para el desarrollo de la nación, que es el objetivo”, acotó.

El funcionario confía que la Cámara de Diputados aprobará el proyecto en la legislatura que se inicia el próximo 27 del mes en curso.

“En ese sentido, confío en la madurez del liderazgo empresarial y del liderazgo sindical para que, finalmente, como siempre, tener una reforma en la que todas las partes se sientan identificados, al margen de que cada uno plantea sus propias reivindicaciones y no siempre todo puede realizarse tal y como se desea y de eso se trata”, significó.

La meta más importante que tenemos es llevar la formalidad al 50%.

El ministro de Trabajo, doctor Eddy Olivares, afirmó que el gobierno trabaja para seguir bajando la informalidad en procura de que llegue a un 50% y continuar disminuyendo la tasa de desempleo situada actualmente en un 4.9%.

Califica como sin precedente la baja en la desocupación, desde que en el 2019 fluctuaba entre un 10 y 11%, que actualmente coloca a República Dominicana como uno de los países de la región con más baja tasa de desempleo.

“Un 4.9% es una cifra histórica. Nunca habíamos bajado a un 4.9, a un 5. En el 2019 era de 10-11 el desempleo. Ahora estamos en 4.9. Los que buscan empleos, y es una muestra de cómo se ha fortalecido, pero para nosotros nunca es suficiente y estamos tratando de reducirla más”, adujo.

Planteó que la formalidad es el medio para que el trabajador disfrute del derecho a la seguridad social, que implica la posibilidad de una pensión y la seguridad en el entorno laboral.

“El empleo es fundamental para nosotros, para el Ministerio, para el gobierno. Y la meta más importante que tenemos es llevar la formalidad al 50%. Estamos en 46% de informalidad, un poquito menos, pero hemos ido avanzando para llegar al 50% al finalizar este mandato del presidente Luis Abinader”, adujo.

Dijo que la seguridad del trabajador, en cuanto a un accidente laboral, debe estar protegida porque desde que sale de la casa hacia su lugar de trabajo se considera que está en el ambiente de trabajo.

Afirma que el PRM está depurando su padrón y lista de militantes para las primarias del 2027

El ministro de Trabajo y vicepresidente ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno (PRM), doctor Eddy Olivares, afirmó que en esa organización no hay precampaña adelantada y desde ya se está trabajando en la estructuración y depuración del padrón interno y la lista de militantes hacia el 2027.

Planteó que el PRM está trabajando sin ruido en el fortalecimiento del padrón interno, para la realización de elecciones primarias cerradas, donde se seleccionará desde el candidato o candidata presidencial hasta el vocal a través de ese método.

Considera que en el PRM no existe en este momento un ambiente sobre el tema de la realización de primarias para escoger los candidatos, ni hay actividades que vulneren las leyes de Partidos, ni la Orgánica del Régimen Electoral.

Olivares indicó que se siente muy satisfecho hasta ahora de cómo se han venido desarrollando las aspiraciones en el partido.

“No hay ofensas, no hay ningún tipo de planteamiento, no hay precampaña adelantada en este momento, nadie puede señalar actividades en los últimos meses que vulneren la ley en ese sentido. No hay amenazas de cosas que tampoco la vulneren”, adujo.

Sostuvo que el universo de los miembros del PRM elegirán todos los candidatos.

“En ese sentido, estamos ya trabajando y hay que fortalecer siempre tanto al órgano administrativo que es la Junta Central Electoral y también acatar las decisiones del Tribunal Superior Electoral”, agregó.

3 archivos adjuntos • Analizados por Gmail

Visited 3 times, 3 visit(s) today