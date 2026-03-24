Ministerio de Agricultura y Ejército de República Dominicana inauguran vivero de coco enano brasileño

El Ministerio de Agricultura, a través del Viceministerio de Producción, en alianza con el Ejército de la República Dominicana, dejó inaugurado un vivero para la producción masiva de coco enano brasileño, ubicado en las instalaciones de la Intendencia de Material Bélico.

Este proyecto, que ya cuenta con la germinación de aproximadamente 70,000 plantas, funcionará además como centro de acopio nacional para la recepción y distribución de plántulas a productores en todo el territorio nacional, fortaleciendo así la cadena productiva del coco.

El acto fue encabezado por el viceministro de Producción, ingeniero Juan Antonio Gómez Williams, y el comandante general del Ejército, mayor general Jorge Iván Camino Pérez, quienes estuvieron acompañados de directores, técnicos del Ministerio de Agricultura, miembros del Estado Mayor del Ejército y otras personalidades invitadas.

Esta iniciativa representa un importante esfuerzo de cooperación interinstitucional, que integra capacidades técnicas y logísticas en beneficio del desarrollo agrícola del país.

El vivero tiene como objetivos principales mejorar la calidad genética del material vegetal, aumentar los rendimientos de los sistemas cocoteros, diversificar las oportunidades comerciales y servir como centro de capacitación técnica para productores.

Asimismo, el respaldo en infraestructura y recursos humanos por parte del Ejército de la República Dominicana garantizará la operatividad y sostenibilidad del programa en el mediano y largo plazo.

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