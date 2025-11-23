MICM y ODAC entregan acreditación internacional al Clúster del Aguacate de Cambita durante Expo Constitución 2025

San Cristóbal.-El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y el Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC) entregaron oficialmente al Clúster del Aguacate de Cambita la acreditación que valida la Denominación de Origen “Oro Verde Cambita”, un hito para la provincia de San Cristóbal y para la infraestructura nacional de la calidad.

La acreditación, emitida por el ODAC bajo la norma NORDOM ISO/IEC 17065:2012, reconoce la capacidad del clúster para certificar productos con estándares internacionales y respalda el origen, autenticidad y trazabilidad del aguacate producido en Cambita Garabito. Este avance permitirá a los productores insertarse con mayor competitividad en mercados exigentes como Europa, Estados Unidos y Asia.

Con esta acreditación, el país se convierte en la primera nación del Caribe en contar con una Denominación de Origen respaldada por un organismo certificador acreditado internacional.

La entrega se realizó en el marco de Expo Constitución 2025, encabezado por el presidente Luis Abinader, donde el ministro Víctor -Ito- Bisonó, destacó la importancia de este logro para la provincia y para el país.

“La acreditación de la Denominación de Origen Oro Verde Cambita es un paso decisivo para fortalecer la competitividad de nuestros productores. Con esta acreditació, el aguacate de Cambita cuenta con el respaldo técnico necesario para competir con garantías, con trazabilidad y con reputación internacional,” afirmó el ministro Bisonó.

El ministro también enfatizó que esta acreditación marca un antes y un después para el sistema dominicano de la calidad, al consolidar la capacidad nacional de validar denominaciones de origen sin depender de organismos extranjeros.

“Hoy demostramos que la República Dominicana tiene instituciones sólidas y productivas capaces de acompañar a nuestros sectores en su camino hacia mercados globales,” agregó.

Gracias a esta acreditación, las certificaciones emitidas por el Clúster tendrán validez internacional, reduciendo la duplicidad de inspecciones, la incertidumbre técnica y el riesgo de rechazo de embarques, al tiempo que aumentan el valor comercial del producto dominicano.

ODAC: Soberanía técnica y un precedente para otros productos dominicanos

El director ejecutivo del ODAC, Ángel David Taveras Difó, subrayó la importancia institucional del hito, indicando que esta acreditación fortalece la capacidad del país para validar productos con denominación de origen conforme a normas internacionales, sin depender de organismos extranjeros.

“Con esta acreditación, el país deja de depender de organismos externos para validar la calidad de sus productos. Es un logro institucional que fortalece nuestra soberanía técnica y abre oportunidades para otros rubros que aspiran a insertarse en mercados internacionales”, indicó Ángel David Taveras Difó.

La acreditación comprende la certificación del producto bajo el modelo 1B (certificación de lote) y la vigilancia de producción mediante auditorías anuales del sistema de gestión, según establece la Norma ISO/IEC 17065.

Un logro construido en alianza

El proceso contó con el acompañamiento del MICM, el ODAC, el CODOCA y el apoyo técnico de la Unión Europea, integrándose como parte del esfuerzo del Gobierno para fortalecer las cadenas productivas y elevar los estándares de calidad de los productos dominicanos.

En nombre de los productores, el presidente del Clúster del Aguacate de Cambita, don José Rosa, recibió la acreditación y ofreció sus palabras en el evento e indicó que este logro representa un paso trascendental para el sector, recordando que en los inicios se pensaba que bastaba con registrar la denominación para comercializar. Explicó que el proceso exigía certificar las parcelas a través de un organismo acreditado, lo que motivó un trabajo técnico de varios años.

Asimismo, expresó su gratitud al presidente y al ministro por el apoyo brindado para hacer posible este avance.

Aguacate de Cambita: identidad, origen y calidad con base científica

La acreditación del aguacate Semil-34, producido en Cambita Garabito, se fundamenta en un conjunto de características agroclimáticas propias de este territorio, que influyen directamente en la calidad y diferenciación del fruto. Este aguacate se cultiva en zonas comprendidas entre 300 y 800 metros sobre el nivel del mar, donde la combinación de altitud, humedad y temperatura genera condiciones óptimas para su desarrollo, determinando su perfil sensorial distintivo.

El fruto presenta una pulpa amarillo-verdosa, textura cremosa y un nivel de fibra particularmente bajo, cualidades que lo posicionan favorablemente en mercados especializados y gourmet. Estos atributos están respaldados por un Manual de Denominación de Origen y una Norma de Calidad que establecen parámetros técnicos precisos para asegurar autenticidad, estandarización y uniformidad en toda la producción certificada.







