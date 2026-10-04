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Libros

Melba Grullón presenta su libro «Inteligencia para Sanar»

PERIODICO PRIMICIAS4 de octubre de 2026
8 1 minuto de lectura

Por: NICOLAS GRULLON UBINAS

Melba Grullón Ubiñas presentó su libro «Inteligencia para Sanar», durante el Conversatorio «Poniendo palabras a tu visión: claves para convertirte en autor A90D», celebrado junto a un panel de autores de libros de alto impacto, en el Pabellón de las Buenas Palabras, Sala Ravelo del Teatro Nacional, dentro del marco de la XXVIII Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026.

Este conversatorio fue organizado por Bienetre Editorial, y moderado por su CEO, Keila González Báez, Escritora y Estratega de Legado Intelectual, creadora del método A90D («Autor en 90 días»), quien además es la Prologuista del libro «Inteligencia para Sanar».

Esta obra, «Inteligencia para Sanar», es un poderoso testimonio de transformación, donde la autora comparte experiencias, aprendizajes, entrenamientos especializados en el área de inteligencia recibidos en cinco países, así como la convergencia con procesos de sanación, estrategias, claves, toma de decisiones, espiritualidad; e invita a ampliar nuestra conversación y propia idea sobre inteligencia y sanación.

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