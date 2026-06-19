Medios digitales conocen ejes que impulsan la transformación educativa en República Dominicana

La Comisión Ejecutiva para la Transformación Educativa compartió con periodistas de medios digitales los pilares que sustentan el proceso de la Consulta Nacional para el Futuro de la Educación Dominicana, con el propósito de promover una amplia participación ciudadana y fortalecer la difusión de esta iniciativa.

La reforma, impulsada de manera conjunta por el Ministerio de Educación (MINERD), el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MINERD), el Ministerio de Administración Pública (MAP) y el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), se fundamenta en tres pilares esenciales: la participación ciudadana e inclusiva, la concertación multisectorial y la legitimidad democrática de las decisiones.

Las instituciones responsables de la consulta explicaron que la participación ciudadana e inclusiva garantiza la representación de todos los sectores de la sociedad; la concertación multisectorial fomenta el diálogo y la construcción de consensos; mientras que la legitimidad democrática fortalece la transparencia, la corresponsabilidad y el compromiso colectivo con el futuro de la educación dominicana.

En el marco del encuentro, el ministro de MESCYT, Rafael Santos Badía, dictó la conferencia “El papel de los medios digitales en la transformación educativa”, en la que destacó que la ciencia, la tecnología y la innovación serán ejes fundamentales de la rectoría del nuevo sistema educativo, al constituirse en motores del desarrollo, la competitividad y la transformación productiva del país.

Afirmó que la República Dominicana se encuentra en un proceso histórico de diseño y construcción de un nuevo sistema educativo, orientado a responder a las demandas del desarrollo nacional y del mercado laboral.

Explicó que, con esta reforma educativa se busca una mayor articulación entre subsistemas en que converge la educación dominicana, con el objetivo de que los estudiantes adquieran conocimientos y habilidades pertinentes para acceder a empleos de calidad y mejorar sus condiciones de vida.

“Todo este proceso tiene un nombre: `Educación para la vida`, porque qué sentido tiene que nuestros jóvenes obtengan un título y que cuando vaya a buscar un empleo no sepa lo que se requiere”, dijo Santos Badía.

En este contexto, el funcionario exhortó a los periodistas de medios digitales a difundir los alcances de esta transformación, destacando que toda la sociedad debe conocer, participar y asumir como propia la construcción de una nueva educación para la República Dominicana.

La directora general del INFOTEP, Maira Morla, destacó que la República Dominicana está discutiendo, ahora mismo, cómo va a educar a sus hijos en los próximos cincuenta años.

“No estamos hablando de un ajuste curricular. No estamos hablando de un cambio de ministro. Estamos hablando de redefinir, desde los cimientos, qué significa aprender en este país” destacó Morla.

De igual manera, el viceministro de Planificación y Desarrollo Educativo del Ministerio de Educación, Ayacx Mercedes, habló de los resultados de las primeras jornadas de la Consulta Nacional, al destacar la alta participación ciudadana registrada en las regiones El Valle y Enriquillo. “Las convocatorias superaron en más de un 50 % las expectativas iniciales”, declaró.

Además de la asistencia masiva, el funcionario resaltó la calidad de los aportes realizados por representantes de distintos sectores, quienes coincidieron en señalar la calidad educativa como el principal desafío que debe afrontar el nuevo sistema educativo nacional.

SODOMEDI llama a periodistas a involucrarse activamente en este proceso de diálogo

Fahd Yamani Jacobo, director de Capacitación de la Sociedad Dominicana de Medios Digitales (SODOMEDI), quien estuvo en representación de la presidenta de la presidenta del gremio, Amelia Reyes, expresó su firme respaldo a la Consulta Nacional para la Transformación de la Educación Dominicana.

Durante el encuentro, la entidad valoró este espacio de participación como una oportunidad trascendental para que distintos sectores de la sociedad contribuyan a la construcción de una educación más inclusiva, moderna y alineada con las necesidades del desarrollo nacional.

“Desde SODOMEDI hacemos un llamado a periodistas, comunicadores, creadores de contenido y plataformas informativas a involucrarse activamente en este proceso de diálogo y reflexión, para orientar y motivar a la ciudadanía a sumarse a la consulta», manifestó el comunicador.

Objetivos de la Reforma

Las entidades aseguraron que entre los objetivos principales de esta transformación está construir un Sistema Educativo Nacional Integral, que sea capaz de responder a los desafíos científicos, tecnológicos, sociales y económicos del siglo XXI.

Agregaron que, también se busca fortalecer la calidad educativa, la articulación entre educación y mercado laboral, el desarrollo del Marco Nacional de Cualificaciones, el impulso a la investigación y la consolidación de un sistema que garantice pertinencia, inclusión y aprendizaje a lo largo de la vida.

Este proceso participativo se desarrolla en el marco del Decreto 309-26, mediante el cual se crea la Comisión Ejecutiva para la Transformación Educativa.

Desarrollo de la Consulta

La Consulta Nacional para el Futuro de la Educación Dominicana desarrolla una amplia agenda de foros regionales, encuentros sectoriales y consultas con la diáspora entre los meses de junio y julio, con el propósito de recoger aportes de diversos sectores de la sociedad para la construcción de una propuesta de transformación integral del sistema educativo.

Como parte de este proceso, ya se han desarrollado encuentros con los miembros de la prensa agrupados en el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), y en las regionales El Valle y Enriquillo.

Esta consulta contempla desarrollar espacios de diálogo en las distintas zonas del país, incluyendo Nordeste, Noroeste, Cibao Sur, Cibao Norte, Valdesia, Ozama y Este, así como encuentros especializados con instituciones de educación superior, organismos de cooperación internacional y sectores productivos.

Los aportes recogidos contribuirán a orientar las próximas decisiones en materia educativa y a impulsar una educación más pertinente, inclusiva, articulada y conectada con las aspiraciones de la República Dominicana.

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