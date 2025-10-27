MAPFRE fortalece protección de comunidades vulnerables al cambio climático con inversión en Blue Marble

Santo Domingo, octubre de 2025.- MAPFRE, aseguradora global y líder en Latinoamérica, se convirtió en el accionista más reciente de Blue Marble, empresa insurtech respaldada por un consorcio de aseguradoras comprometidas con la reducción de la brecha de protección de las comunidades vulnerables al cambio climático.

Fundada en 2015, Blue Marble diseña y ofrece innovadoras soluciones de seguros paramétricos a comunidades desfavorecidas de mercados emergentes. Su plataforma tecnológica patentada impulsa estas soluciones, lo que permite una innovación continua de los productos, una rápida escalabilidad y la ampliación de la cobertura a los grupos más vulnerables.

El consorcio, que ahora cuenta con seis entidades líderes -Aspen, Grupo ASSA, MAPFRE, Marsh McLennan, TransRe y Zurich Insurance Group- trabaja en colaboración con aseguradoras locales, agencias de desarrollo y actores del sector privado para proteger los medios de vida frente a los crecientes efectos del cambio climático.

Miguel Rosa, miembro del consejo de administración de Blue Marble en representación de MAPFRE y consejero delegado de MAPFRE, afirmó que la incorporación a Blue Marble es una prolongación natural del compromiso de MAPFRE con el fortalecimiento de la capacidad de resiliencia de las comunidades que se enfrentan a mayores riesgos climáticos.

“Al combinar nuestros conocimientos técnicos y nuestra presencia global con el enfoque colaborativo del consorcio, MAPFRE puede ampliar las soluciones innovadoras allí donde más se necesitan”, resaltó Rosa.

En ese sentido, Penny Seach, presidenta del consejo de administración de Blue Marble, afirmó que: “La incorporación de MAPFRE al consorcio refuerza tanto nuestra experiencia como nuestro alcance y sienta las bases para una nueva década de impacto e innovación”. Además, destacó que Blue Marble se fundó con el objetivo de reunir a líderes mundiales del sector de los seguros con el compromiso común de cerrar las brechas de protección de las comunidades vulnerables al cambio climático.

Por su parte, Jaime de Piniés, director general de Blue Marble, subrayó: “Durante la última década, Blue Marble ha demostrado cómo las aseguradoras globales, trabajando juntas pueden lanzar productos pioneros y ofrecer protección a comunidades desfavorecidas de todo el mundo. Con la incorporación de MAPFRE, nuestra capacidad para ampliar estas innovaciones y cubrir las lagunas de protección se ve reforzada”.

En su primera década, Blue Marble ha lanzado y ampliado programas de seguros en 16 países, aportando resiliencia climática mediante seguros paramétricos innovadores a pequeños agricultores, trabajadores y pymes de África, Asia y Latinoamérica.

