Malos recuerdos empañan nombramiento de jefe policial haitiano

Puerto Príncipe, 18 jun (Prensa Latina) El nombramiento del nuevo director general del Policía Nacional de Haití (PNH), Rameau Nornil ya luce empañado hoy ante las preocupaciones generadas en la ciudadanía.

La crítica más aguda fue expresada por el jurista del Colegio de Abogados de Puerto Príncipe, Maurice Pierressaint quien aseguró que el paso de Nornil por la institución en el pasado dejó malos recuerdos.

«En primer lugar, hay que decir que Rameau Nornil no es nada en este momento. No tiene ninguna orden en la mano. Me resulta muy difícil ver a un organismo haitiano acogiendo con beneplácito su llegada, es una estupidez», comentó Pierressaint.

Insinuó que fueron violadas las normas básicas del Derecho Administrativo y ese comportamiento no debe ignorarse.

Frente a la PNH fue un verdadero desastre, ante sus ojos se escenificaron enfrentamientos entre policías, agentes encapuchados llamados Phantom 509, y por su inutilidad fue despedido por incompetencia, recordó el abogado.

«Nadie puede olvidar el asesinato del oficial Mistal Pierre Richard, ultimado debido a la falta de liderazgo de Rameau, quien ni siquiera pudo controlar a sus colegas bajo su dirección», rememoró Pierressaint citado por el diario Haití Libre.

Rameau asume sus tareas en medio del dolor causado por las bandas criminales al matar a tres agentes del comando antipandilllas, herir a un cuarto y dejar carbonizado su blindado.

Esta decisión fue adoptada por los miembros del Consejo Presidencial de Transición de acuerdo con el primer ministro, Garry Conille, precisó el diario digital Vant Bef Info.

Según el sitio informativo Gazette Haiti News, del 28 de octubre de 2021 al 9 de junio de 2024, bajo el liderazgo de Frantz Elbé, 120 policías fueron asesinados, lo que representa un promedio de cuatro por mes.

mem/joe