Luis “El Gallo” pide unidad de todos los dominicanos para enfrentar problemas de frontera y de los indocumentados

El presidente de la Unión Demócrata Cristiana -UDC-, Luis Acosta Moreta, Luis “El Gallo”, pidió hoy la unidad de todos los dominicanos para hacer frente a la crisis de los migrantes ilegales y el mantenimiento de la vigilancia en la frontera.

Dijo que hay que estar en alerta, en momentos en que muchos sectores se olvidan de los problemas originados en la frontera dominico-haitiana, y de la crisis de los indocumentados.

Afirmó que la unidad de todos los dominicanos es necesaria y urgente, cuando un sector tan importante como la iglesia católica olvida en sus pastorales tratar el tema haitiano. Destacó que para los partidos de oposición esa situación al parecer no existe en agenda.

Añadió que nadie debe olvidar que ante la situación planteada por la migración de indocumentados se organizaron los debates del Consejo Económico y Social, que facilitaron un documento unitario de políticos, empresarios, sindicalistas, religiosos y de los tres expresidentes, convocados por el presidente Luis Abinader.

Instó a que esas propuestas realizadas en el CES se retomen y en forma vertical y patriótica se dé el respaldo que necesita el presidente Abinader para mantener el fortalecimiento de las medidas de seguridad en la frontera, y continuar con la política de deportación de indocumentados.

Enfatizó que el presidente Abinader está dando ejemplo de concertación y llamados a la paz, por lo que todos los sectores nacionales se deben aglutinar en base al llamado a defender el patriotismo nacional.

Dijo que los partidos de oposición no deben caer en la indiferencia o en las posiciones intransigentes, sino comprender que la defensa de la Patria es una obligación de todos.

Manifestó que todavía están patentes los problemas que generaron las acciones unitarias en el CES, por lo que se debe buscar la integración de un frente común para tratar el expediente haitiano.

Pidió a la iglesia católica que replantee posiciones y comprenda que tienen que orientar al pueblo, y respaldar las acciones oficiales para controlar la inmigración de ilegales haitianos.

Señaló que la iglesia tiene que jugar un papel estelar en el enfrentamiento y solución de la gran población de indocumentados, porque trabaja con los extranjeros en base a una pastoral haitiana, y el oficio de cultos en patuá.

