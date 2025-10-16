Luis “El Gallo” favorece prevención y educación para controlar la violencia social

El presidente de la Unión Demócrata Cristiana -UDC-, Luis Acosta Moreta, Luis “El Gallo”, consideró hoy que la violencia social se controla y erradica tomando medidas de prevención, sobre todo en el área educativa y en la mejoría de los niveles económicos de los excluidos..

Señaló que tratar de apagar los focos de violencia con la utilización únicamente de la fuerza bruta, no va a la raíz del problema, sino de sus efectos colaterales.

Agregó que primero hay que ir en la dirección de mejorar las condiciones de vida de la marginalidad social, de donde provienen los mayores hechos de sangre que atormentan a los dominicanos.

A su juicio, con el estomago vacío es difícil que florezca un lenguaje de paz y armonía social, por lo que desde ya se tiene que ir al centro del problema, para poder corregirlo.

Dijo también hay que ir en auxilio del núcleo básico de la sociedad que es la familia. Con hogares dispersos y en desavenencias se hace difícil que pueda prosperar la educación hogareña, que es el estandarte de la paz.

Los niños y adolescentes pueden ir a las escuelas a perfeccionar los conocimientos, pero la primera educación tiene que partir del hogar, para de esa forma preparar ciudadanos respetuosos y que cumplan con las leyes.

Dijo que es un paso de avance que se haya integrado a la escuela nacional la materia de la moral y la cívica, que es vital para mejorar las vías de entendimiento social, y el respeto mutuo entre los ciudadanos.

De nuevo puso a disposición del ministerio de Educación su libro sobre la moral y la cívica, que de hecho es el único escrito con valores dominicanos y citando ejemplos nuestros, por lo que debe ser una obra permanente de consulta.

Dijo que con su propio esfuerzo a distribuido miles de ejemplares de su “Manual de Comportamiento Cívico y de Prevención de Enfermedades”, el cual está en manos del ministerio de Educación para ser considerado un libro de texto.

El libro con consejos prácticos y educativos sobre la moral y cívica ya ha sido distribuido en clubes culturales y deportivos, organizaciones de amas de casa, juntas de vecinos, en escuelas y colegios de todo el país.

Estamos realizando una gran cruzada por mejorar los niveles educativos de la niñez y los adolescentes, para que en un futuro cercano sea posible acabar con la ola de violencia que tanto preocupa a todos los ciudadanos.

Pidió a todos los dominicanos que se unan a una cruzada para ampliar los niveles de la educación nacional, mejorar las condiciones de vida de la población, y prevenir la delincuencia desde su origen.