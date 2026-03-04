Los Abogados no tienen quien le escriba

Por Oriades Perez Reyes

04/03/2026

En los tribunales de la República Dominicana cada día se repite la misma escena: pasillos

llenos, audiencias que comienzan tarde, expedientes que se retrasan y abogados que

pasan largas horas esperando que sus casos sean llamados. Esta situación se ha

convertido en una de las principales preocupaciones para muchos profesionales del

derecho que ejercen en el país.

Para los abogados litigantes, trabajar en los tribunales se ha vuelto cada vez más

complicado. Muchos procesos se extienden por años debido a la gran cantidad de casos

pendientes. A esto se suman los constantes reenvíos de audiencias por distintas razones,

como la ausencia de alguna de las partes, problemas administrativos o retrasos en el

traslado de imputados, falta de información en los edificios que albergan las salas de

audiencias.

El resultado es un sistema que avanza con lentitud y que genera frustración tanto para los

abogados como para los ciudadanos que esperan una decisión judicial.

Además de los retrasos, muchos profesionales señalan que las condiciones de trabajo en

varios tribunales no son las más adecuadas. En algunos palacios de justicia faltan

espacios para reuniones con clientes, áreas para revisar expedientes o condiciones básicas

para realizar el trabajo con comodidad y dignidad.

A pesar de este panorama, una parte importante de la comunidad jurídica considera que el

Colegio de Abogados de la República Dominicana ha tenido poca presencia o casi nula,

en la defensa de los intereses de los abogados. Para muchos juristas, el gremio debería

asumir un rol más activo en la búsqueda de soluciones a los problemas que afectan el

ejercicio de la profesión.

Algunos abogados entienden que la institución podría impulsar propuestas para mejorar

el funcionamiento de los tribunales, promover mejores condiciones laborales y servir

como puente entre los profesionales del derecho y las autoridades del sistema judicial.

El debate también toca un punto importante: la dignidad del ejercicio profesional. Los

abogados cumplen una función clave en la defensa de los derechos de las personas y en el

funcionamiento de la justicia. Cuando el sistema presenta retrasos y dificultades

constantes, no solo se afecta el trabajo de los juristas, sino también el derecho de los

ciudadanos a recibir justicia en un tiempo razonable, lo que afecta el debido proceso y la

tutela judicial efectiva.

Por esa razón, cada vez son más las voces que piden abrir una discusión seria sobre la

situación de los tribunales y sobre el papel que debe jugar el gremio que representa a los

abogados.

Para muchos profesionales, mejorar las condiciones del ejercicio de la abogacía no es

solo un tema corporativo. Se trata, sobre todo, de fortalecer el sistema de justicia y

garantizar que los ciudadanos puedan acceder a un proceso más ágil, organizado y

confiable.

