Los Abogados no tienen quien le escriba
Por Oriades Perez Reyes
04/03/2026
En los tribunales de la República Dominicana cada día se repite la misma escena: pasillos
llenos, audiencias que comienzan tarde, expedientes que se retrasan y abogados que
pasan largas horas esperando que sus casos sean llamados. Esta situación se ha
convertido en una de las principales preocupaciones para muchos profesionales del
derecho que ejercen en el país.
Para los abogados litigantes, trabajar en los tribunales se ha vuelto cada vez más
complicado. Muchos procesos se extienden por años debido a la gran cantidad de casos
pendientes. A esto se suman los constantes reenvíos de audiencias por distintas razones,
como la ausencia de alguna de las partes, problemas administrativos o retrasos en el
traslado de imputados, falta de información en los edificios que albergan las salas de
audiencias.
El resultado es un sistema que avanza con lentitud y que genera frustración tanto para los
abogados como para los ciudadanos que esperan una decisión judicial.
Además de los retrasos, muchos profesionales señalan que las condiciones de trabajo en
varios tribunales no son las más adecuadas. En algunos palacios de justicia faltan
espacios para reuniones con clientes, áreas para revisar expedientes o condiciones básicas
para realizar el trabajo con comodidad y dignidad.
A pesar de este panorama, una parte importante de la comunidad jurídica considera que el
Colegio de Abogados de la República Dominicana ha tenido poca presencia o casi nula,
en la defensa de los intereses de los abogados. Para muchos juristas, el gremio debería
asumir un rol más activo en la búsqueda de soluciones a los problemas que afectan el
ejercicio de la profesión.
Algunos abogados entienden que la institución podría impulsar propuestas para mejorar
el funcionamiento de los tribunales, promover mejores condiciones laborales y servir
como puente entre los profesionales del derecho y las autoridades del sistema judicial.
El debate también toca un punto importante: la dignidad del ejercicio profesional. Los
abogados cumplen una función clave en la defensa de los derechos de las personas y en el
funcionamiento de la justicia. Cuando el sistema presenta retrasos y dificultades
constantes, no solo se afecta el trabajo de los juristas, sino también el derecho de los
ciudadanos a recibir justicia en un tiempo razonable, lo que afecta el debido proceso y la
tutela judicial efectiva.
Por esa razón, cada vez son más las voces que piden abrir una discusión seria sobre la
situación de los tribunales y sobre el papel que debe jugar el gremio que representa a los
abogados.
Para muchos profesionales, mejorar las condiciones del ejercicio de la abogacía no es
solo un tema corporativo. Se trata, sobre todo, de fortalecer el sistema de justicia y
garantizar que los ciudadanos puedan acceder a un proceso más ágil, organizado y
confiable.